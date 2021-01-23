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Gündem Dilipak'ın anlattıklarına inanamayacaksınız: 26 yaşındaki kadın kendinden 2 yaş büyük bebek doğurdu
Gündem

Dilipak'ın anlattıklarına inanamayacaksınız: 26 yaşındaki kadın kendinden 2 yaş büyük bebek doğurdu

Yeni Akit Youtube kanalına konuşan Gazeteci Abdurrahman Dilipak daha önce hiç duyulmamış şaşırtan açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-23 22:48:00 - 2021-01-23 22:54:53
Dilipak'ın anlattıklarına inanamayacaksınız: 26 yaşındaki kadın kendinden 2 yaş büyük bebek doğurdu

Abdurrahman Dilipak Yeni Akit Youtube kanalına konuştu. İnsanlık tarihi açısından yakın zamanda yeni bir dönem başlayacağını söyleyen Dilipak bu dönemin adının Trans Humanizm olacağını belirtti. Farklı canlı türlerinin üretileceğini ifade eden Abdurrahman Dilipak, "26 yaşındaki kadın 28 yaşındaki bebeği doğurdu." dedi.

İşte Dilipak'ın hiçbir yerde duyulmamış o açıklamaları:

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