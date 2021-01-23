Dilipak'ın anlattıklarına inanamayacaksınız: 26 yaşındaki kadın kendinden 2 yaş büyük bebek doğurdu
Yeni Akit Youtube kanalına konuşan Gazeteci Abdurrahman Dilipak daha önce hiç duyulmamış şaşırtan açıklamalarda bulundu.
Abdurrahman Dilipak Yeni Akit Youtube kanalına konuştu. İnsanlık tarihi açısından yakın zamanda yeni bir dönem başlayacağını söyleyen Dilipak bu dönemin adının Trans Humanizm olacağını belirtti. Farklı canlı türlerinin üretileceğini ifade eden Abdurrahman Dilipak, "26 yaşındaki kadın 28 yaşındaki bebeği doğurdu." dedi.