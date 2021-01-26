Dilipak "özerklik" hakkında net konuştu: Kürdistan mevzusu...

Yeni Akit Gazetesi Köşe Yazarı Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit Youtube kanalına önemli değerlendirmelerde bulundu.

Özerklik meselesi hakkında konuşan Dilipak, "Kürdistan projesinin çok eskiden beridir var olduğunu belirterek "Irak içinde bir Kürdistan oluşturuldu ama Barzani ile diğer Kürt aşiretleri anlaşamıyorlar. Burada özellikle İran'ın etkisi altında olan, Türkiye'nin topraklarında olan, Suriye'de ve Irak'ta olan Kürt toplulukları var. Kendi aralarında bir birlik oluşturmaları da oldukça zor gözüküyor" dedi.

Türkiye'de yaşayan bazı Kürt kesimlerin Avrupa toplumunun "yerel yönetim özerklik" şartından yola çıkarak özerklik talebini sıkça dillendirmeye başladığını söyleyen Dilipak değerlendirmesinin devamında şunları kaydetti: