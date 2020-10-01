Dilipak, Mehmet Özmen’e vasiyetini açıkladı: Benim en büyük...

MEHMET ÖZMEN / ANKARA

Gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak, Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programında flaş açıklamalarda bulundu.

“HAFTAYA PERŞEMBE GÜNÜ İFADEMİZİ VERECEĞİZ”

- Size açılan davalarla ilgili son gelişmeler nedir?

Tüm illerden gelen suç duyurular henüz savcılığa ulaşmamış ve bu nedenle bu hafta ifademizi verecektik fakat gelen bilgiler nedeniyle haftaya perşembe günü ifademizi gidip vereceğiz.

“KOPYALA-YAPIŞTIR YÖNTEMİYLE SUÇ DUYURULARI YAPILDI”

- AK Parti tarafından size açılan davalarla ilgili size ne tür bilgiler geliyor?

Talimatlar sonucu Türkiye’nin birçok ilinde hakkımda kopyala-yapıştır yöntemiyle suç duyuruları yapıldı. Bazı illerdeki teşkilatlarda hakkımda suç duyurusu yapılması için ciddi tartışmaların yaşandığı ve hatta bazılarının çeşitli mazeretlerle suç duyurusu yapılırken o çekin o fotoğraf karesine girmekten kaçındıklarına ilişkin bilgiler geliyor.

“ÇOK UZUN SÜRE HUKUK FAKÜLTELERİNDE TARTIŞILACAK”

- 28 Şubat süreci dahil olmak üzere bugüne kadar size açılan davalarla kıyasladığınızda son açılan davaları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bana geçmişte açılan davaların bir kısmı bazı hukuk fakültelerinde ciddi tartışma konusu yapıldı ve her zeminde dava dosyalarının ayrıntıları tartışıldı. AK Parti tarafından şahsıma yönelik açılan dava da aynı şekilde yöntem ve muhteva olarak önümüzdeki yıllarda çok uzun süre kamuoyunda bir zamanlar Türkiye'de olup-bitenler çerçevesinde, süreçle ilgili olarak hukuk fakültelerinde tartışılacaktır. Bana açılan davalardan en uzun süreli devam eden dava konusu Güven Erkaya davasıydı ve bundan iki yıl öncesinde bu dava yeni sonuçlandı.

“BEN SANIK OLARAK DA, ŞÜPHELİ OLARAK DA BUNU HAK ETMEDİM”

- Yazdığınız ‘AKP’nin papatyaları’ başlıklı yazınız nedeniyle hem AK Parti ve hem de Halkın Kurtuluş Partisi tarafından size dava açıldı. Hangisi sizi daha çok yaraladı?

AK Parti tarafından şahsıma davalar beni yaralamıyor ama dava açanları yaralıyor. Ülkem adına bu durumdan dolayı üzülüyorum. Türkiye’yi yöneten bir kadronun yargı sürecindeki üslubu ve tavrı böyle olmaması gerekirdi. Biz bunu hak etmedik. Ben bunu, şüpheli olarak da, bu ülkenin bir yurttaşı olarak da hak etmedim. Onun için onları kınıyorum.

“AİHM’E DE BM İNSAN HAKLARI KOMİSERLİĞİ’NE DE GİDERİM”

- Türkiye’deki iç hukuk yollarını bitirerek davayı kaybederseniz AİHM’e gitmeyi düşünüyor musunuz?

Haksızlık yapanlara ilişkin Kur’an’da bir ayette ‘Bari verdiğiniz sözde dursaydınız’ deniliyor. İstanbul Sözleşmesi’ne sahip çıktığınız kadar Avrupa’ya verdiğiniz sözde dururmuydunuz? İstinaf, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi süreci var.. Daha sonraki süreçte elbette Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi süreci ile Türkiye’de pek bilinmeyen Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiserliği sürecine yönelik de gerekenleri yapacağım. AK Parti’nin bu davayı hala geri çekeceklerini ve sürdürmeyeceklerini ümit ediyorum. Benim açımdan değil kendileri açısından bunun bir yanlış olduğunu görmeleri gerektiğini düşünüyorum.

“ARTIK 'BEYAZ MÜSLÜMANLAR' DA VARMIŞ”

- Neden böyle düşünüyorsunuz?

Atılan adım çünkü çok yanlış bir adım. ATV’ye gösterdikleri anlayışı maalesef bize göstermiyorlar. Birileri bizim karaderili olduğumuzu düşünüyor. Sol’un beyazı vardı, liberaller zaten bembeyazdı. Beyaz Türkleri de, beyaz Kürtleri de biliyorum ama artık “beyaz Müslümanlar” da varmış.

“O MAHKEMEDE ŞİKAYETÇİ OLANLAR DA YARGILANACAK”

- Koronavirüs nedeniyle insanlar artık kendilerini ölüme daha yakın hissediyor. Size açılan bu davaların da uzun süreceği kesin gibi görünüyor… Bu süreçte vefat ederseniz…

Yaşasam da vefat etsem de sonunda bir mahkeme daha kurulacak ve orada bizi yargılayanlar da yargılanacak. O mahkemede hakkımda şikayetçi olanlar da yargılanacaklar. Öyle bir güne iman ettik… Kapalı kapılar arkasında yaptıkları pazarlıkları o mahkemede göreceğiz. Herkes yaptığının ve yapması gerekirken yapmadığının, söylediğinin ve söylemesi gerekirken söylemediği her sözün hesabını verecek. O zaman, bugün sığındıkları ve talimatlarla hareket ettikleri kişilere sığınsınlar. O kul hakkını o zaman nasıl ödeyeceklerini, bugün gölgesine sığındıklarına sorsunlar. Hepimiz için böyle yargı günü var. O gün aklanmak önemli asıl.

“BENİM MÜCADELEM; EN BÜYÜK VASİYETİMDİR”

- Ölüm sonrası için çocuklarınıza, yakınlarınıza vasiyet bıraktınız mı?

Çocuklarla konuşuyoruz bu konuyu tabi… Benim mücadelem; hayatım, vahyin ışığında, risaletin rehberliğindeki ilkelerim en büyük vasiyetimdir. Yaşadığım hayatın hesabını veren hatıralarımı yazmayı düşünüyorum. Yaşadığım hayattan çıkardığım dersleri bir miras olarak bırakmak istiyorum.

“DİN VE DEVLET BÜYÜKLERİNİ İLAH VE RAB EDİNMEMELERİNİ…”

- En önemli vasiyetiniz nedir?

Allah’ın, Resulü’ne ve Kitab’ın ipine tutunmalarını vasiyet ediyorum. Din ve devlet büyüklerini bir İlah ve Rab edinmemelerini vasiyet ediyorum. Akıllarını hiç kimseye kiraya vermemelerini vasiyet ediyorum. Cahillikten ve zulümden kaçınmalarını vasiyet ediyorum. Vefanın sadece bir boza markası olmamasına dikkat etmelerini vasiyet ediyorum.

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