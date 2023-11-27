Dilinin altındaki baklayı çıkardı! Bölücü Soyer ne dediğini bilmiyor

HABER MERKEZİ

Geçmişte “İzmir’in ayrı bir bayrağı olsun, ayrı bir para birimi olsun” diyerek, “bağımsız eyalet” hayalini itiraf eden CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer nihayet dilinin altındaki baklayı çıkardı. Göreve geldiği 4,5 yılda İzmir’in parasını heykellere ve eğlenceye aktaran, sadece 1,5 saat süren Tarkan konserine 23,5 milyon, yılbaşında Gülşen konserine 10,2 milyon lira harcayan Soyer, İzmir’de toplanan bütün vergilerin belediyeye bırakılmasını istedi.

30 milyon lira battı

Toplu ulaşımda her ay devlete ödedikleri 30 milyon TL’lik vergiden bile dert yanan CHP’li Soyer, 2019 başından 2023 Eylül ayına kadar İzmir’den toplanan toplam verginin 890.9 milyar lira olduğunu ve kendi belediyelerine 44 milyar 700 milyon lira iletildiğinden şikâyetçi olarak vergilerin tamamının kendilerine aktarılmasını isteyecek kadar ileri gitti. İzmir Büyükşehir Belediyemizin Kasım ayı Meclis Toplantısı’nın 6. Birleşiminde konuşan Tunç Soyer’in skandal sözleri neden “bağımsız eyalet” hayali kurduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Gözü milletin parasında

Devletin toplanan vergilerle ulaşımdan sağlığa eğitimden milli savunmaya kadar tüm kamu hizmetlerini karşıladığını görmezden gelen CHP’li Soyer’in ‘pişkinliğin bu kadarına da pes’ dedirten ve neden “eyalet” istediğini gözler önüne seren skandal açıklaması şöyle:

“2019 başından 2023 Eylül ayına kadar İzmir’de toplanan vergilerden belediyemize toplam 44 milyar 700 milyon lira iletilmiştir. Oysa İzmir’den toplanan toplam vergi 890.9 milyar liradır. Hükümetin İzmir’e yaptığı yatırım tutarı ise 20.6 milyar liradır. Belediyemize aktarılan 44 milyar 700 milyon lira ile 27 milyar 100 milyon lira yatırım, 12 milyar lira ulaşım sistemimize destek ödemeleri, 15 milyar 200 milyon lira personel ödemeleri yapılmıştır. Sadece bu üç kalemin toplamı 54 milyar 300 milyon lira yapıyor.” İzmir’in lağım koktuğunun Sayıştay raporlarınca tespit edildiği ve denizin taşıp kentin sel suları altında kaldığı bir günde kameralar karşısına geçen Soyer yaptığı borçlanmayı da marifetmiş gibi lanse etmekten çekinmedi.

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Borç almakla övündü

İzmir’in geleceğini ipotek altına sokan Soyer şu skandal ifadeleri kullandı: “Aradaki farkı ve diğer tüm yatırımlarımızı ve hizmetlerimizi kendi oluşturduğumuz kaynaklar ile sağlıyoruz. Ekonomik zorluklara rağmen, uluslararası ölçekte sahip olduğumuz başarılar ve elde ettiğimiz itibar sayesinde bu 5 yıl içinde 1 milyar Euro düşük faizli, uzun vadeli finansman bulduk. Bizim İzmir’e borcumuz hiç bitmez.” Öte yandan, beceriksizliği ve iş bilmezliğiyle İzmir’in 5 yılını heba ettiği için yeniden aday gösterilmeyeceği ifade edilen Tunç Soyer’in seçim ayarlı skandal sözleri, “Soyer’in aklı İzmir’in vergilerinde kaldı” yorumlarına sebep oldu.

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