Dilini CHP’nin östaki borusuna soktu! Hadi bakalım, şimdi ne diyeceksiniz?

Salih Tuna, Ebuseleme Gülen'in Fetullah Gülen ve FETÖ hakkında yaptığı açıklamalara dikkat çekti. Ebuseleme'nin, 15 Temmuz darbesinin Fetullah Gülen tarafından planlandığını itiraf ettiğini belirten Tuna, CHP'nin bu konuda tutarsız davrandığını ve FETÖ'yle iş birliği yaptığını söyledi. Ebuseleme’nin itiraflarının FETÖ’nün iç yüzünü açığa çıkardığını da ifade eden Tuna, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Ebuseleme Gülen, özbeöz amcası Fetullah Gülen ve "arkadaşlarının" 15 Temmuz saldırısını gerçekleştirdiğini birinci elden tanıklığıyla apaçık ortaya koydu.

Şimdi ne yapacaksınız?

Hayır, utanmayacak mısınız, demeyeceğim. Utanma melekenizin mefluç olduğunu biliyorum.

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Hangi şarlatanlığa yelken açacak, ne menem lafazanlıklarla acıklı da olsa vaziyeti idare etmeye çalışacaksınız, merak ediyorum.

Ebuseleme Gülen, 15 Temmuz'dan evvel Pensilvanya'da ziyaret ettiği amcası Fetullah Gülen'in başına başını yapıştırıp dilini kulağına değdirerek, "Arkadaşlar bir şey düşünmüş. Yakında Türkiye'deki bütün kurumlar el değiştirecek. Siz de çok önemli kurumlara geleceksiniz. Sakın bu olduğunda, bunu yapanların bizim arkadaşlar olduğunu belli etmeyin. Bulunduğunuz konumlarda mütevazı olun, renk vermeyin..." dediğini itiraf etti. Dahası, amcasına ve etrafındaki çeteye, "Darbeyi gözümün önünde planladınız..." dedi.

Hadi bakalım, şimdi ne diyeceksiniz?

"Tiyatro" diyordunuz ya...

"Kontrollü darbe" gibi külyutmaz analizler attırıyordunuz ya...

Hatta "15 Temmuz'da AKP kendi kendine darbe yaptı" diyecek kadar kaptırıp gidiyordunuz ya...

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Ebuseleme Gülen, amcası Fetullah Gülen'in kulağına soktuğu dilini adeta kafatasından kustu.

Demesine bakılacak olursa, FETÖ'nün tabanında yer alanlar mahpus damında yatarken, 15 Temmuz darbesini planlayanların Pensilvanya'da cağ kebabı yiyerek keyif çatmaları karşısında susmayı vicdanı kaldırmamış.

Ya siz peki?

Fetullah'ın dili kulağınızın içine, ta östaki borunuza mı kaçtı ki, 15 Temmuz direnişine Fetullah'la eşzamanlı "tiyatro" demenin utancıyla yaşıyorsunuz hâlâ?

Ah pardon, utanma duygunuzun mefluç olduğunu bir an için unuttum!..

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Fetullah Gülen, TSK imamları Adil Öksüz hakkında, "Adil diye birisini tanımıyorum, bilmiyorum..." demişti ya...

Ebuseleme Gülen, "Bal gibi de tanıyordunuz" demeye getiriyor.

Pensilvanya'da birlikte yaptıkları toplantıları bir bir anlatıyor.

Daha doğrusu, kaç zamandır feveran ediyor.

Animasyon sanatçısı olduğu için, Adil Öksüz'ün kendisine verdiği "görev" dolayımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında hazırladıkları iğrenç oyunu dermeyan ediyor.

Ayrıca, 15 Temmuz sonrasında da kumpaslarına fasılasız devam ettiklerini dile getiriyor.

Meral Akşener için 2018'de "Meral'i Gıdıklayın" oyunu yapıp AK Partililer yapmış gibi göstermek için AK Partililerin ağzından "Fetullah'ı bitirdik sıra Meral'de!" yaygarasını dolaşıma sokma gayretlerini itiraf ediyor.

Peki ya itiraf edilmeyenler?

AK Parti'ye "içerdekiler" marifetiyle kurdukları tuzaklar mesela!"