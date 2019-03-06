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Dili boğazına kaçan kaleciyi hakem kurtardı

Osmaniye'de karşılaşma sırasında dili boğazına kaçan kaleci, hakemin müdahalesiyle yaşama döndü- Hakem Hanifi Temurtaş'ın, bugüne kadar yönettiği karşılaşmalarda benzer durum yaşayan 5 futbolcuya daha müdahale ettiği öğrenildi

06 Mart 2019 Çarşamba 14:30
Dili boğazına kaçan kaleciyi hakem kurtardı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye’de Birinci Amatör Futbol Ligi karşılaşmasında ikili mücadelede düşünce dili boğazına kaçan kaleciye ilk müdahaleyi orta hakem yaptı.

Merkez sentetik sahada oynanan Osmaniye İdmanyurdu-Sitespor maçının 36. dakikasında Osmaniye İdmanyurdulu kaleci Yavuz Gören (32), rakibiyle mücadele sırasında düştü. Baygınlık geçiren Gören'in dili boğazına kaçtı.

Çağırılan ambulans beklenirken maçın orta hakemi Hanifi Temurtaş, parmaklarıyla futbolcunun boğazını tıkayan dilini dışarı çıkarıp nefes almasını sağladı. Daha sonra ambulanstaki görevlilerin müdahale ettiği futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

- Acil müdahale konusunda tecrübeli çıktı

Hakem Hanifi Temurtaş, futbolcunun nefessiz kaldığını görünce müdahale ettiğini söyledi.

Bugüne kadar yönettiği 5 maçta benzer olayla karşılaştığını belirten Temurtaş, "Osmaniye'de 20 yıldır hakemlik yapıyorum. Eğitim seminerlerimizde bu tür olaylara karşı ne yapılması gerektiği konusunda da bilgi veriliyor. Kaleci Yavuz’un dilinin boğazına kaçtığını ve nefessiz kaldığını görünce müdahale ettim. Dişleri kilitlenmişti, çenesini açtım. Parmağımla boğazına kaçan dilini çıkardım. Daha önce de görev aldığım maçlarda 5 sporcunun dili boğazına kaçmıştı. Onlara da aynı şekilde müdahale etmiştim" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 14:30
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