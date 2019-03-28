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Dilencinin üzerinden çıkan para dudak uçuklattı!

Adana'da zabıta ekiplerince yakalanan dilencinin üzerinden 6 bin 455 lira para çıktı.

28 Mart 2019 Perşembe 20:04
Dilencinin üzerinden çıkan para dudak uçuklattı!

Adana Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı'na gelen ihbar üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda Aziz İ.'nin (82) vatandaşların iyi niyetini suistimal ederek dilencilik yaptığını öğrendi. Zabıta ekipleri, dilenen şahsı suçüstü yakaladı.

Üzerinden 6 bin 455 lira çıktı

İdari işlem yapılmak üzere Zabıta Daire Başkanlığı'na getirilen dilencinin üzerinden çıkan para zabıta ekiplerince sayıldı. Dilencinin üzerinden çıkan paranın 6 bin 455 lira olduğunu gören zabıta ekipleri, şaşkınlık yaşadı. Dilencinin üzerinden çıkan paraya Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığınca el konurken, Aziz İ.'ye de Kabahatler Kanununa göre 153 lira cezai işlem uygulandı.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 20:04
  1. Adana Büyükşehir Belediyesi
  2. Çukurova
  3. Turgut Özal

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