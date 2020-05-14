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Aktüel

Dilencilik yapan 11 çocuk ailelerine teslim edildi

Gaziantep’te yapılan çalışmalarda çeşitli cadde ve sokaklarda dilencilik ile satıcılık yapan 11 çocuk yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 15:49:59 -
Dilencilik yapan 11 çocuk ailelerine teslim edildi

Gaziantep’te yapılan çalışmalarda çeşitli cadde ve sokaklarda dilencilik ile satıcılık yapan 11 çocuk yakalandı. Yakalanan çocuklar haklarında yapılan işlemler sonrası ailelerine teslim edildi.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 13 Mayıs 2020 Çarşamba günü dilencilik ve satıcılık yapan çocuklara yönelik operasyon yapıldı. Bu kapsamda yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu cadde ve kavşaklarda denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde kendilerini ve vatandaşları zor durumda bırakarak dilenen/çalışan 11 çocuk tespit edildi. Tespit edilen çocuklar haklarında yapılan işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi.


Denetimler kapsamında, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 şahıs hakkında ise idari işlem yapıldı.

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