Dilekçesini temmuzda veren ikramiyesini kurbanda alacak

Emekli olmak için müracaat edecek olanların emeklilere ödenen bayram ikramiyesinden faydalanabilmeleri için elini çabuk tutması gerekiyor.

Geçtiğimiz yıl başlanan ve Ramazan Bayramı’nda da uygulanan emeklilere bayram ikramiyesi Kurban Bayramı’nda da ödenecek. Ağustos ayının ilk haftasında ödenmesi beklenen ikramiyelerden faydalanabilmek için temmuz ayı içerisinde emekli dilekçesinin verilmesi gerekiyor.

Bu yıl Kurban Bayramı arifesi 10 Ağustos, bayram ise 11 – 14 Ağustos tarihleri arasında. Dolayısıyla Kurban Bayramı ikramiyelerinin 5-9 Ağustos haftasında ödenmesi bekleniyor. Bayram ikramiyelerinin bu tarihler içerisinde ödenmesi halinde ikramiye hakkından yararlanmak isteyen emekli adaylarının temmuz ayı içerisinde emeklilik dilekçelerini vermeleri gerekiyor. 31 Temmuz 2019 tarihine kadar dilekçe vererek aylık bağlatmak isteyen kişiler Kurban Bayramı’nda ikramiye alabilecekler.