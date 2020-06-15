  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Dilek Yarımadası Milli Parkı 2 haftada 20 bin ziyaretçiyi ağırladı

Koronavirüs tedbirleri sonrası alınan önlemlerle 1 Haziran’da kapılarını açan Kuşadası’ndaki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’nı, 2 haftada yaklaşık 20 bin kişi ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 10:00:49 -
Dilek Yarımadası Milli Parkı 2 haftada 20 bin ziyaretçiyi ağırladı

Koronavirüs tedbirleri sonrası alınan önlemlerle 1 Haziran’da kapılarını açan Kuşadası’ndaki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’nı, 2 haftada yaklaşık 20 bin kişi ziyaret etti.


Türkiye’nin en önemli doğal mirasları arasında yer alan Kuşadası’na bağlı Güzelamlı’daki Dilek Yarımadası Milli Parkı yeni döneme kontrollü bir geçiş sağladı. Şezlong ve şemsiyelerin sosyal mesafe kurallarına göre yeniden düzenlendiği milli parka, kapılarını yeniden açtığı 1 Haziran’dan itibaren iki haftalık sürede ziyaretçiler yoğun ilgi gösteriyor. Beklenenin üzerinde bir ziyaretçi talebi olan milli parkın güvenliğini sağlayan jandarma ekipleri ise vatandaşları ve tatilcileri milli park girişinde ve park içerisinde koronavirüs tedbirleri kapsamında kurallara uymaları konusunda uyarıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı