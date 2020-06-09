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Aktüel

Dilek Yarımadası 8 günde 10 bin ziyaretçiyi ağırladı

Yeniakit Publisher
2020-06-09 16:42:17 -
Dilek Yarımadası 8 günde 10 bin ziyaretçiyi ağırladı

AYDIN (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sonrası kontrollü sosyal hayata geçişle 1 Haziran'da kapılarını açan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nı, 8 günde 10 bin kişi ziyaret etti.

Şezlong ve şemsiyelerin, sosyal mesafe kurallarına göre yeniden düzenlendiği, Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki milli parka, açılışın ardından ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

Jandarma, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 18 yaş altı ve 65 yaş ve üstü ziyaretçilerin girişlerine, istisna saatleri dışında izin vermedi.

Milli Park Müdürü Koray Aşık, yaptığı açıklamada, "Maviyle yeşilin buluştuğu yer" olarak nitelendirilen milli parkı, 1 Haziran'dan bu yana 10 bin kişinin ziyaret ettiğini kaydetti.

Aşık, ziyaretçi sayısının beklediklerinin üzerinde olduğunu ifade etti.

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