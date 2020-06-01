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Aktüel

Dilek hemşire son yolculuğuna uğurlandı

Korona virüse yakalanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden hemşire Dilek Akçabelen, Sefaköy Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 17:57:50 -
Dilek hemşire son yolculuğuna uğurlandı

Korona virüse yakalanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden hemşire Dilek Akçabelen, Sefaköy Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.


Korona virüse yakalanan ve 34 haftalık bebeği sezaryenle alınan hemşire Dilek Akçabelen, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Dilek hemşire için bugün öğle saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesinde çalışma arkadaşlarının katılımı ile tören düzenlendi. Törenin ardından Dilek hemşirenin cenazesi, Küçükçekmece Gültepe Mahallesi’ndeki Fatih Camii’ne getirildi. Annesi Ünzile, babası Kemal Mertcan Çetin ve yakınlarının katıldığı törende ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Dilek Akçabelen, edilen dualar ve alınan helalliğin ardından Kayabaşı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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