0553 313 94 23

"Dileğimiz başarı merdivenlerini tırmanmak"

- Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu:- "Lig ve Avrupa maratonunun başında olmamıza rağmen, Trabzonspor'un kamuoyunda çizdiği pozitif imaj, bugün hepimizi heyecanlandırıyor"

11 Eylül 2019 Çarşamba 09:38
"Dileğimiz başarı merdivenlerini tırmanmak"


TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, dileklerinin bundan sonra hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de başarı merdivenlerini istikrarlı bir şekilde tırmanmak olduğunu belirtti.

Ağaoğlu, Trabzonspor dergisindeki yazısında, hep birlikte futbol dolu günlere geri döndüklerini aktararak, ağustos ayının Trabzonspor için oldukça yoğun geçtiğini kaydetti.

Cemil Usta Sezonu ile yeni bir futbol mevsimine daha "merhaba" derken, Avrupa sahnesine de uzun bir aranın ardından ilk adımı attıklarını dile getiren Ağaoğlu, "UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Çekya'nın güçlü temsilcisi Sparta Prag'ı elemeyi başardık. Bir sonraki etap play-off turunda ise rakibimiz Yunanistan'ın köklü kulüplerinden AEK idi. Atina'daki ilk maçta aldığımız galibiyetin ardından kendi evimizde AEK'yı eleyerek gruplara kalmayı başardık. Dileğimiz bundan sonra hem Avrupa'da hem Süper Lig'de başarı merdivenlerini istikrarlı bir şekilde tırmanmak." ifadelerini kullandı.

Başkan Ağaoğlu, Trabzonspor'un güçlü bir camia olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bugün güzel günlerden geçiyor ve geleceğe daha umutlu bakabiliyorsak bunu camiamızın büyüklüğüne, tarihimizden, ilke ve değerlerimizden gelen güce borçluyuz. Lig ve Avrupa maratonunun başında olmamıza rağmen, Trabzonspor'un kamuoyunda çizdiği pozitif imaj, bugün hepimizi heyecanlandırıyor. Kombine ve forma satışlarında yakaladığımız grafik, yeni transferlerimizin takıma hızlı adaptasyonu, gençlerimizin azim, mücadele ve saha dışına dahi taşan futbol coşku ve tutkusu güzel günlerin geleceğine dair ümit veriyor."

Tüm bu güzel gelişmelere rağmen hiçbir konuda acele etmemeleri gerektiğine işaret eden Ağaoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugünlere gelebilmek için gösterdiğimiz sabır, mücadele ve birliği sergilemeye devam edebilmeliyiz. Bunu başarabilir, sabır gösterip aynı zamanda takımımıza destek ve teşviğimizi sürdürebilirsek sadece Türkiye'de değil tüm dünyada adımızdan çok daha fazla söz ettireceğiz. Bu kulübün başkanı ve bir neferi olarak benim bundan en ufak bir şüphem yok. 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun bordo-mavili camiamıza hayırlı olmasını, taraftarlarımızın sahada her daim görmeyi arzu ettikleri çalışkan, mücadeleci ve 'takımdaş' bir takımı bu sezon boyunca izleyebilmelerini temenni ediyorum. Ayrıca bu ay okulları açılan tüm yavru fırtınalara güzel ve başarılı bir eğitim-öğretim dönemi diliyorum.''


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 09:38
  1. Ahmet Ağaoğlu
  2. Futbol
  3. SÜPER LİG
  4. Trabzonspor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uğur Tütüneker: "Hedefimiz Süper Lig"
    1. Uğur Tütüneker: "Hedefimiz Süper Lig"
    2. Kaymakam Türköz’ün babası toprağa..
    3. 5 yaşındaki Nazende 11. kattan düşerek..
    4. Doğu Anadolu’da hava sıcaklığı düşüyor
    5. Dalaman ölüm kavşağında yine kaza: Çok..
    6. Sokak röportajlarını yapan Yüksekovalı..
    7. Uzungöllü turizmciler sezondan memnun
    8. Cevizin anavatanında festival..
    9. Kayseri’de silahlı kavga: 2 yaralı
    10. Kırşehir, Ahilik Kutlamalarına..
    11. 12 bin km uzaktan geldi, 16 yıldır..
    12. Kerbela'da 3 günlük yas ilan edildi
    13. Uzmanlar uyarıyor: “Karın ağrınızın..
    14. Yavru köpeklere aşı
    15. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    16. 3 bin 758 okul çantası mezar oldu
    17. Lise öğrencisi kız, hurdalarla ‘dev..
    18. İzmir Büyükşehir Belediyesinde..
    19. HDP’li belediye cami inşaatlarını..
    20. ABD'li Bakan Ross'un 5 günlük Türkiye..
    21. HDP'den evlatlarını isteyen ailelerden..
    22. Kuzey Kore füzelerini yeni sistemle..
    23. Ceza indirimi af, 3600 ek gösterge,..
    24. Ergene’de aşure ikramı
    25. Öğrencilerin güvenliği için Büyükşehir..
    26. "Dileğimiz başarı merdivenlerini..
    27. Türkiye’nin taş yünü ihtiyacının yüzde..
    28. Yalçın Topçu: “Ayakları altında cennet..
    29. VİOP'ta endeks kontratı güne..
    30. İsrail uçakları Gazze’de 15 askeri..
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    CHP'den Diyarbakır'daki annelerin eylemiyle ilgili HDP'ye destek gibi açıklama!
    CHP'den Diyarbakır'daki annelerin eylemiyle ilgili HDP'ye destek gibi açıklama!