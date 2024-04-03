Dile kolay... 13 yılda 500 maç! Muslera röportaj veriyordu bir anda Volkan Demirel yanına geldi! Bir zamanlar düşman gibilerdi! Öyle sözler söyledi ki!

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Hatayspor’u 1-0 mağlup etti. Bu müsabakayla birlikte sarı-kırmızılı forma altında 500. maçına çıkan tecrübeli eldiven Fernando Muslera, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Uzun bir maceraydı”

Çok mutlu olduğunu dile getirerek sözlerine başlayan Muslera, “500 maç, dile kolay. 13 yılda oldu bunlar tabii ki de. Fakat aynı zamanda birçok kupa, birçok şampiyonluklar kazandık ligde. Bunlar daha da mutlu ediciydi. Birçok büyük hocayla, oyuncuyla birlikte oynadık. Uzun bir maceraydı gerçekten” şeklinde konuştu.

“Bu kulüp sezon başında bütün kupaları kazanmak için yola çıkar”

Uruguaylı kaleci, sezonu iki kupayla tamamlamak istediklerine vurgu yaparak, “Bu kulüp sezon başında gidebileceği bütün kupalara gitmek ve hepsini kazanmak için yola çıkar. Bu sezon iki tanesini maalesef kaybettik. 1 hafta içinde bir tane daha var. Önümüzdeki aylar içinde de ligin sonuna yaklaşıyoruz. Lige başlarken Galatasaray zaten şampiyonluk için mücadele etmiştir. Umarım bu sezon iki kupayı da kazanırız” ifadelerini kullandı.

“Başkan konuştuysa zaten anlaşma tamamlanmıştır”

Sezon sonunda kontratı sona erecek olan Fernando Muslera, yeni sözleşmeyle ilgili bir soruya da, “Bence başkan konuştuysa zaten anlaşma tamamlanmıştır. Sonuçta patron o” cevabını verdi.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ile konuşma fırsatı yakalayamadığını belirten 37 yaşındaki kaleci, Galatasaray kariyerinde ‘en unutmadığı mücadele’ ile ilgili ise, “Hangisinin sonunda şampiyon olduysak onlar. Yani 15 maç” değerlendirmesinde bulundu.

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Volkan Demirel: “Türkiye’nin en iyisi şu an”

Muslera’nın açıklama yaptığı sırada takım otobüsüne giden Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Uruguaylı kaleciye sarılarak kendisini tebrik etti. Demirel, “Söylenecek bir şey yok. Türkiye’nin en iyisi şu an. Çok da seviyorum kendisini. 500 olmasa da bir 100, 200 maç daha oynayabilir” cümlelerine yer verdi.