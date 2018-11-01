Dilden al haberi...

Dil kenarlarındaki diş izleri çeşitli hastalıklara işaret olabilir. Dilin sağ kenarındaki diş izleri karaciğer-safra rahatsızlıklarına ve dilin sol tarafındaki diş izleri ise mide ve dalak rahatsızlıkları olduğunu gösterir..

Dilin alt kısmındaki toplar damarlardaki mor görüntüler çok farklı rahatsızlıkları gösterir: Kalbin sağ toplar damarında zaafiyet, ayaklarda varis veya basur olabileceğini gösterir. Yani damarlarla ilgili problemler bundan anlaşılır.

Dilin ucundaki kırmızılık gastrite işarettir. Dildeki kızarıklık ve düz kaygansı görünüm ise B vitamini yetersizliği olduğunu gösterir ve ayrıca yanlış beslenme, karaciğer rahatsızlıkları ve diyabet işaretidir.

Dil üzerindeki katlanmış gibi yırtıklar varsa, o kişinin psikolojik olarak hassas olduğuna, korkak ve asabî zaafı olduğuna işarettir. Yatay kırışmış gibi tabakalar kramplı rahatsızlıklara işarettir.

Beyaz dil pası dilin orta çizgisinin yanında olursa bu pankreas fonksiyon bozukluklarına işaret. Dilin ortasındaki çizginin yanlarında beyazımsı tabakalar varsa, o zaman pankreasda fonksiyon anormallikleri var demektir. Dil kökündeki sarımsı tabaka ise bağırsaklarda mantar olduğuna işarettir. Bağırsaklarda mantar olduğu zaman bunlar aşırı toksik madde üretirler. Bu durumda genellikle çok gaz oluşur ve bu gaz diyaframı yukarı doğru kaldırır ve kalp sıkışır ve daralır. Böylece aritmi, taşikardi ve ekstra sistol gibi kalp rahatsızlıkları görülür.

Dil üzerindeki kuruluk menopoz sonrası eklemlerde iltihaplanmaya (artirit) işarettir. Kırmızılık da yine B vitamini yetersizliğine işarettir.

Dil üzerindeki çilek gibi kabarcık (papilla) B vitamini yetersizliğine işarettir. Bu durum genellikle yanlış beslenme sonucu ortaya çıkar.

Dilin üzerinde siyah saç renginde bir tabaka varsa o zaman bağışıklık sistemi çok zayıflamış demektir ve çok ağır bir hastalığa işarettir. Bağırsaklara yerleşen mantarların üretiği aşırı toksik madde yüzünden bağırsaklar tahrip olmuş demektir. Mantarlar ve bakteriler tarafından üretilen toksik maddeler önlenemediğinden hasta kolon kanserine yakalanmıştır.

Dil üzerinden kişinin beyin kanaması geçirip geçirmediği de anlaşılır. Dil tek taraflı gerilmiş gibi ise beyin kanaması geçirmiş demektir. Dil tek taraflı olarak çekilir ve kişi genellikle beyin kanaması geçirdiğinin farkında değildir. Dil üzerinde köpük gibi bir tabaka oluşması sindirim sisteminde veya safra kesesinde rahatsızlık olduğunu gösterir.

Dildeki pas tek bir tarafta ise bu asabî rahatsızlığa işarettir. Ortakulak iltihabı da aynı şekilde tek yanlı beyazımsı bir tabaka oluşturabilir. Eğer bu rahatsızlıklar görülmezse dilin sağ tarafındaki beyazımsı tabaka karaciğerde ve safra kesesinde problem olduğuna ve dilin sol tarafında beyazımsı tabaka varsa dalak rahatsızlığı var demektir. Dil kökündeki sarımsı tabaka ise bağırsak mantarlarına işarettir.

Dil kökünde sarımsı bir tabaka varsa bu bağırsaklarda mantar olduğunu gösterir. Aynı şekilde dilin ortasındaki sarımsı tabaka ve dilin sağ kenarındaki diş izleri karaciğerde problem olduğunu gösterir.

Dildeki bu tür değişimler genellikle kadınlarda görülür ve hormon anormalliklerine ve de kadın hastalıklarına işarettir.