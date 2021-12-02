Dildeki aft, pamukçuk ve uçuk nasıl geçer?

Pamukçuk, Candida Albicans grubu mantarların neden olduğu bir enfeksiyon çeşididir.

Ağız yaralarına iyi gelen doğal yöntem..

Karbonat

Pamukçuk tedavisinde en çok bilinen ve yaygın bir şekilde uygulanan bitkisel tedavi yöntemi karbonattır. İçme suyunu kaynatın, içine az bir miktar karbonat ekleyin. Daha sonra temiz bir bezi parmağınıza geçirin ve bu karışıma batırın. Ardından bu bezle ağız içini temizleyin. Pamukçuk karbonat ile kısa sürede yok olacaktır. Emziriyorsanız ve bebeğinizde pamukçuk çıktıysa göğüs ucunuzu da her emzirme öncesi bu karışımla temizlemeniz gerekir. Pamukçuk tedavisinde ağız içi hijyeni sağlamak çok önemlidir. Dişlerinizi fırçaladıktan sonra karbonatlı su ile gargara yapmak hem iyileşme sürecini kısaltır hem de ağız içinde bakteri ve mantar oluşumunu engeller.

Ağız yarası neden olur?

Ağız yaraları bazen stres ve psikolojik kaynaklı etkenlere bağlı olarak kendiliğinden ortaya çıkabilir. Bu durumların haricinde oluşumunda rol oynayan belli başlı nedenler mevcuttur. Bu yaraların oluşumunda rol oynayan yanlış davranışlar ve bazı sağlık sorunları şunlardır:

- Genetik ve sistemik hastalıklar

- Vitamin ve mineral eksiklikleri

- İlaç kullanımı

- Hormonal değişiklikler

- Besin ve ilaç allerjileri

- Aşırı soğuk ve sıcak besinlerin tüketilmesi

- Ağız bakımı ve temizliğinin yetersiz olması

- Alkollü ve asitli içeceklerin tüketimi

- Sigara kullanımı

- Sağlık açısından uygun olmayan kimyasal içerikli diş macunu ve benzeri ağız bakım ürünlerinin kullanımı

- Diş ve diş etlerinin yapısındaki bozukluklar

- Bağışıklık sisteminin zayıf olması

- Bakteriyel ve viral enfeksiyonlar

- Sert ve ağız içinin çizilmesine neden olabilecek besinlerin tüketimi

Ağız yaralarının oluşumları genellikle ağız içinde enfeksiyon oluşumlarından oluşmaktadır. Enfeksiyonla oluşan ağız yaraları için antibiyotik kullanımı en doğru çözüm olacaktır. Düzenli olarak ağız temizliğine dikkat etmek ve ilaç kullanımı bu durumu çözecektir.