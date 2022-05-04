Dilan Tatlıses kimdir? Dilan Çıtak Tatlıses’in annesi kim?

Dilan Çıtak Tatlıses’in hayatı ve biyografisi Televizyon başındakiler tarafından merak konusu oldu. Bu hafta İbo Show konukları arasında şarkıcı İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Tatlıses de var.

Dilan Çıtak Tatlıses kimdir?

İbrahim Tatlıses’in Kızı Dilan Çıtak Tatlıses, 2 Aralık 1989 tarihinde dünyaya geldi. Babasından izinden giderek küçük yaşlarda müzikle ilgilenmeye başladı. 2003 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümünde yarı burslu olarak okudu. Asıl branşı şan olarak başladığı eğitimine piyano ve keman dersiyle de devam etti. 2 sene keman 4 sene piyano çaldı kemanı bıraktı ve piyano çalmaya devam etti. Okul süresince müzikallerde ve korolarda yer aldı. Caz orkestralarında solistlik yaptı. Aynı zamanda Pera tiyatroda 2 sene oyunculuk eğitimi aldı.

Dilan Çıtak'ın annesi kimdir?

2011'de dil ve müzik eğitimi için Amerika’ya gitti. "Berklee College Of Music" öğrencilerinden oluşan çeşitli ekiplerle büyük sahnelerde konserler verdi. İTÜ İngilizce müzikoloji bölümünü kazanarak eğitimine bu alanda devam etti. Dilan Çıtak'ın annesi Işıl Çıtak'tır.