Dilan Polat'ın lüks araçlarına bakın ne yapılacak!

Son günlerde adını sürekli duyduğumuz Dilan Polat ve eşi Engin Polat çiftinin tüm mal varlıklarına el konulmuştu. Çiftin lüks araçları da dahil olmak üzere tüm mal varlığı yediemine teslim edilecek.

Günlerdir gündemden düşmeyen Polat çiftinin tüm mal varlıklarının yediemine teslim edileceği haberinin ardından, yedieminin ne olduğu merak edilmeye başlandı.

Yediemin nedir?

Yediemin kelimesinin kökü Arapça ‘Yed’ dir. Yed: El, mülk, kudret gibi anlamlara gelmektedir. Bu bağlamda yed-i emin, yedinden emin olunan yani güvenli el, emin el, adaletli el anlamlarında kullanılır.

Günümüz Türkçesine "güvenilir kişi" olarak çevirebiliriz. Yediemin kelimesi hukukumuzda da birçok yerde kullanılır.

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İcra İflas Kanununda haciz edilen bir malın satışı gerçekleştirilinceye yahut taşınır bir malın tahliyesi durumunda malın sahibi bulunana dek ya da sahibi teslim alana dek muhafaza edilmek üzere teslim edildiği kişiye yediemin denir.

Bunun dışında orman kanunu ve borçlar kanunda da yedieminlik geçmektedir. Yine icra iflas kanunda, tedbir ve iflas durumlarında da birden fazla kişi arasında hukuki durumu çekişmede olan mal üzerindeki mevcut durum neticelenene kadar güvenli bir yere emanet edilme ihtiyacı durumunda yediemin gündeme gelmektedir.

TDK'ye göre ise yediemin kelimesinin anlamı şu şekildedir;

Birden çok kişi arasında hukuki durumu çekişmeli olan bir malın, çekişme sonuçlanıncaya kadar emanet olarak bırakıldığı kimse.