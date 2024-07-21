Dilan Polat’ı kurtaran rapor! Bu nasıl iş Allah aşkına

Milliyet gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, Dilan Polat ve ailesini ilgilendiren MASAK Ana Raporu'nun detaylarını köşesine taşıdı. Polat ailesinin vergi kaçırma ve sahte fatura suçlamalarına rağmen kara para aklamadıklarını belirten raporun savcılık iddianamesiyle çeliştiğini ifade eden Eyüboğlu, raporun Polat ailesinin suçlarını hafiflettiğini ve bu durumun kamuoyunda şaşkınlık oluşturduğunu belirtti. Rapora göre Polatların suçsuz olduğuna dair bulguların şaşırtıcı olduğunu vurgulayan Ali Eyüboğlu, özetle şunları kaydetti:

"Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat ve mali müşavirleri Ahmet Gün’ün kaderini belirleyecek olan ‘MASAK Ana Raporu’ nihayet çıktı. Ancak savcılığın 75 sayfalık iddianamesiyle ‘MASAK Ana Raporu’ arasında çelişkiler söz konusu.

Savcılık iddianamesinde sanıklara isnat edilen suçlar olan,’Vergi kaçırma’, ‘Sahte/naylon fatura’ MASAK Raporu’nda da var…

Amma velakin aylardır merak edilen konu, ‘MASAK Raporu’nda ‘kara para aklama’ suçlaması ve kanıtının olup olmayacağıydı!

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909 sayfalık ‘MASAK Ana Raporu’na göre Polatlar, ‘Örgüt’, ‘Kara para’ ve ‘Yasa dışı bahis’ gibi suçları işlemedi!

Allah Allah! Gel de şaşırma!

O zaman mahkemenin kabul ettiği iddianamede savcı, Polat çiftinin yasa dışı sanal bahis paralarını aklamak için güzellik sektörüne girdiğini niye yazdı?

‘MASAK Ana Raporu’na göre ilk günden bu yana, “Ben şirketin yüzüyüm, para işlerinden anlamam” diyen Dilan Polat ile vergi kaçırmış olabileceklerini, ama kara para aklamadıklarında ısrar eden Engin Polat haklı!

(...)

İddianame ‘çok sert’ ama Dilan Polat’ı kurtaran, diğer sanıkların suçlarını hafifleten ‘MASAK Ana Raporu’, ‘pamuk’ gibi.

(...) Engin Polat’ın baştan beri vurguladığı “Dağ fare doğuracak” sözü mü gerçek olacak yoksa sanıklara ceza mı yağacak?"