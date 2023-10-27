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Gündem Dilan Polat'a şok! Tüm paralarına el konuldu
Gündem

Dilan Polat'a şok! Tüm paralarına el konuldu

Yeniakit Publisher
2023-10-27 20:57:00 - 2023-10-27 21:21:45
Dilan Polat'a şok! Tüm paralarına el konuldu

Dilan Polat ve Engin Polat'ın şirketlerinde yapılan aramaların ardından bugün Anadolu Adliyesi 8. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla şirketlere ait 22 Milyon 372 Bin liraya el konuldu.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen ve hakkındaki iddiaların ardından MASAK tarafından yapılan inceleme sonrasında Dilan Polat ve Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konulmuştu.

Dün sabah saatlerinde vergi müfettişlerinin talebi üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Polat çiftine ait 15 şirkette arama yapılması yönünde karar çıkarılmış ve aramaların ardından bir çok materyale el konulmuştu.

 22 milyon 372 bin liraya el konuldu

Savcılık Dilan Polat ve Engin Polat'ın şirketlerine ait olan 22 milyon 372 bin liraya el konulmasını talep etti. Talebi değerlendiren 8. Sulh Ceza Hakimliği 22 Milyon 372 bin liranın el konulmasına karar verdi.

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Yorumlar

Misafir

Amma görgüsüz mahlukmus bunlar yahu

Nurdoğan Türkyılmaz

Eeeeee Yediğiniz Haram Hurmalar Bir Gün Bir Yerlerinizi Tırmayalayacağını Hiç Düşünmediniz mi Kendinizi Çok mu Akıllı Olduğunuzu Zannediyorsunuz TC: Nasıl Olsa Yol Geçen Hanı dır Diye Düşündünüz Demek ki Neymiş Herkes Aklını Başına Devşirsin Türkiye Bu Devleti Âliye Yol Geçen Hanı Değildir Hukukun Üstünlüğü Her Zaman Vardır Devlet Radarı Bazen Uzun İzler Amma Eninde Sonunda da Sizin Gibi Cakalları Öper Ve Öpmeye De Devam Edecektir Nokta...........
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