Dilan Polat ve kimi fenomenler olayında gördük!

Gelir dağılımı son derece bozuk vergi sistemi de öyle. Oysa zamanında doğru vergilendirmeyle alamadıysan da bir şekilde zengin, çok zengin olmuş kişilerden harcarken bu vergiyi yüksek tutarak almak mümkün, zira elde o kalıyor. Bir taraftan da daha adil gerçekçi kazanandan alınan bir sistemi oluşturabilirsiniz.

İşte son Dilan Polat ve kimi fenomenler ile bunu gördük. Adamın garajında 24 tane araba çıkıyor, en ucuzu 5-10 milyon değerinde ve 50-100 milyon olan var. Uçağı, yatı, helikopteri de var. Yaş 30’lu yaşlar, velev ki 40’lı 50’li olsun.. Ne kadar vergi verdin? 24 arabanın en ucuz olanı kadar bile değil. Tesadüfen ve sosyal medyadaki şımarık paylaşımlarından ortaya çıktı. Bir arabası olanla 2, 3, 5 arabası olanın vergisi nasıl aynı olur? Asla olmamalı, 2. aracı olan hem ilk vergisi, hem yıllık motorlu taşıtlar vergisi 2, 3, 4 kat olmalı. 1200 motor araçların vergisi sıfır olmalı, 1600 cc’ye kadar olanlara normal bir vergi, 1600 motor üzerine olan araçlardan 2 katı vergi, 2000 motor üstü olanlardan 4 katı ve 4 çekerli araçlardan 5 katı vergi alman lazım. En düşük sigaradan çok az vergi, çok lüks ve pahalı sigaradan ve içkiden 2-3 katı vergi alınması lazım. Aynı şekilde 2. daire alanın alım satım vergisi 2 katı 3., 5. dairesi olanın 4-5 kat olmalı. Tek evi olandan vergi bile alınmayabilir. Uçağı, helikopteri, yatı olanlardan satın alırken % 20-30 vergi ile beraber yıllık yine yüksek bir ücret alacaksın.. Ve bu da onlara hiç çok gelmez. Adamın 20-30-50 dairesi var. Bunların emlak vergileri katlamalı alınmalı. Ve devletin kira yardımı yaptığı kişilere aktarılmalı. Yat ve katları olanlardan çok daha fazla alınmalı, bunlar hiç zor değil ve çok basit çözümler. Çok lüks yerlerde tatil yapanlardan benzer şekilde vergi alınmalıdır. Haftalık 50 bin TL’ye tatil yapan da var, 300-500 bin TL’ye yapan da. Evlerde çok yüksek fiyatlara özel ders eğitim verenler var. Bunlar iyi tespit edilip vergilendirilmeli. Dershaneye 20 bin TL ödeyen de 100 bin TL ödeyen de aynı KDV’yi vermemeli. Benzer şekilde senelik 100 bin TL’ye üniversite eğitimi alanla 500 bin TL veren aynı KDV’yi nasıl öder? Elektrik ve suyun KDV’si nasıl % 20 olur. Vergiyi ona göre fazla alacaksın ki hem vergi topla hem gelir dağılımı dengeye otursun.

Bugün bir üniversite, farklı mahallelerin çöp atıklarından orada yaşayanların sosyokültürel ve ekonomik seviyelerini inceliyor tespit ediyor. Sen bir devlet olarak yapılan harcamalardan bunu nasıl tespit edip vergilendirmezsin? Olacak iş değil, çok büyük bir yanlış, başıboşluk ve vurdumduymazlık. Toplumda bu gelir dağılımı adaletsizliği ve oransızlığı giderek büyüyor. Boşanmalardan, fuhuşa, uyuşturucuya, cinayet vb. şeylere kadar birçok şeye yansıyor. Sosyal dengeyi barışı tehdit ediyor. Çok ciddi kapsamlı bir vergi sistemi ile ve harcama vergilendirmesi ile bu denge derhal sağlanmalıdır.