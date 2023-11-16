Dilan Polat, Engin Polat, Bahar Candan ve Nihal Candan... Sıra Oğuzhan Uğur'a gelecek mi?

RECEP YEŞİL İSTANBUL

Türkiye'de meydanı boş bulduklarını sanan sözde fenomenlerin kirli çamaşırları yapılan operasyonlarla bir bir ifşa oluyor.

Dilan-Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından gösterişli yaşamlarını sosyal medyada sergileyen tüm fenomenlerin para kaynaklarını araştırmaya başlayan mali polisin ağına bu kez Bahar-Nihal Candan kardeşler takıldı.

'Sazan Sarmalı' yöntemiyle insanları dolandıran çetenin üyesi oldukları gerekçesiyle iki kardeş gözaltına alındı. Hesap verecek sıradaki fenomeni ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın takibi belirleyecek. 600 fenomeni mercek altına alan bakanlık, suç unsuruna rastlarsa bunu mali polise bildirecek.

Ölümlere neden olan provokasyon!

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 50 bin vatandaşımız hayatını kaybederken provokatörler, hem sahada hem sosyal medyada cirit attı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Oğuzhan Uğur'un sahibi olduğu Babala TV tarafından Hatay’da Yarseli Barajı’nın patladığına yönelik bir yalan ortaya atıldı.

Bir anda yayılan “Baraj patladı” yalanı sonrası arama kurtarma ekipleri dahil, herkes canını kurtarmanın derdine düşerek kaçışmaya başladı.

Enkaz başındaki ekipler işini bırakırken, ortalık karıştı. Antakya’da baraj olmadığını belirten polis ekiplerinin “Asılsız ihbar. Lütfen işinizin başına dönün” anonsuyla panik havası dağıldı.

Uğur'un ‘Yarseli Barajı patladı’ yalanı nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Gözler Oğuzhan Uğur'da!

Kara para aklama, suç örgütü kurma ve vergi kaçırma gibi suçlardan paketlenen sosyal medya fenomenleri Dilan Polat ve Engin Polat çifti ile Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşlerin ardından gözler 7 kişinin ölümüne neden olan bir başka fenomen parçası Oğuzhan Uğur'a çevrildi.