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Gündem Dilan Polat bile Meral Akşener’in bu sözlerine posta koydu!
Gündem

Dilan Polat bile Meral Akşener’in bu sözlerine posta koydu!

Yeniakit Publisher
2023-11-02 13:00:00 -
Dilan Polat bile Meral Akşener’in bu sözlerine posta koydu!

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in dünkü grup toplantısında göndermede bulunduğu Dilan Polat'tan yanıt geldi. Polat, Akşener'e yönelik " İddia ederim kendisinden çok bu millete faydamız var garibe yardımımız var. Biz insanımıza bağış yapıyoruz bağışla milletvekili değil. Bizim üzerimizden siyaset yapıp iktidara saldırma nedeni yapmasın" ifadelerini kullandı.

'Kara para aklama' suçundan haklarında soruşturma başlatılan ve MASAK tarafından yapılan inceleme sonrasında mal varlıklarına el konulan Dilan Polat ve Engin Polat'ın gözaltı süreçleri devam ediyor.

Dilan Polat, sosyal medya hesabı üzerinden dünkü grup toplantısında kendisine göndermede bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yanıt verdi.

"BİZİM ÜZERİMİZDEN SİYASET YAPIP..."

Polat, Akşener'i etiketlediği paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Meral Hanım bizi dinlemeden yoksulluğun sebebi bizi görmüş. Türkiye’yi yönetme iddiasında bu ayrımcılığı nasıl yapar. Bizden şikayetçi bir vatandaş var mıymış? İddia ederim kendisinden çok bu millete faydamız var garibe yardımımız var. Biz insanımıza bağış yapıyoruz bağışla milletvekili değil. Bizim üzerimizden siyaset yapıp iktidara saldırma nedeni yapmasın. Neredeyse muhalif medya ve muhalefetin iktidarla siyasetin piyonu olacağız."


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AKŞENER NE DEMİŞTİ?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM’deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, Dilan Polat ve Engin Polat'a şu sözlerle göndermede yapmıştı:

"Bu ülkede ne yapılırsa yapılsın insanlar rezil olmuyor. Allah bize bu hırsızları bu yolsuzları bu ahlaksızları rezil etmeyi nasip etsin inşallah. Çaldıkları paralar, yaptıkları ahlaksızlıklar. Ey büyük Allah'ım yanlarına kalmayacağını ben biliyorum. Çoluğundan çocuğundan çıktığını, çıkacağını biliyorum. Ama Türkiye'yi bu kafayla yönetenlerin Türkiye'yi getirdikleri durum budur.

Her biri birer Dilan Polat haline gelmiş, her biri birer Engin Polat tipine dönmüş çocuklarımız... Bir tarafta ise karnı guruldayan, KYK yurtlarında yemeklerinin içinden böcek, solucan çıkan çocuklar, yemek bittiği için yemek yiyemeyen çocuklar. Bunlar Gayretullaha dokunur. Allah bunları kursağından getirir, bunlara sebep olanları kahrı perişan eyler. Allah’ım nasip et, bunların kursaklarından bu haram lokmayı almayı bize nasip et Allah’ım."

NE OLMUŞTU?

"Kara para aklama" ve "vergi kaçırma" suçlamalarıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında soruşturma başlatılan Dilan Polat ile eşi Engin Polat, önceki gece düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. İstanbul merkezli 6 ilde yapılan eşzamanlı operasyonlarda Polat çifti ile birlikte 17 şüpheli daha gözaltına alınmış, 13 şüphelinin ise arandığı belirtilmişti. 

 

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EVET CUK DİYE YERİNE OTURTMUŞ KIZ

Foto Amerika Siyonistler in Sözcüleri

Filistin li masum lar katledilen insan lar için merhamet beslemeyen ler Zalim lere katil İsrail le Amerika ya bir kelime dahi söylemekten korkan lar iktidara ve bu millete saldırmayı çok iyi biliyor ve yapıyor lar
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