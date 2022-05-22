Dil ve Konuşma Terapisi öğretim görevlisi alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular şahsen veya posta yoluyla ilan metninde belirtilen başvuru yerlerine / adreslerine yapılacaktır. Eksik belgeli başvurular ile posta yoluyla yapılan başvurularda 06.06.2022 tarihi mesai bitiminden sonra Üniversitemize ulaşacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunarak atanmaya hak kazanan adayların sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

Adayların; e-Devlet Kapısı üzerinden almış oldukları mezuniyet belgeleri, yabancı dil belgesi, lisans transkript belgesi ve ALES belgesinin karekodlu ve “Kontrol Kodu/Doğrulama Kodu” olması durumunda kabul edilecektir. e-Devlet Kapısı haricinde alınmış mezuniyet ve lisans transkript belgelerinin onaylı (ıslak imzalı ve mühürlü) olması gerekmektedir. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin ibraz edilmesi zorunludur. (Aslı veya onaylı sureti) (Onaysız belge ve fotokopi kabul edilmeyecektir.)

ÖSYM ve YÖKDİL Yabancı Dil Sınavı Sonuç belgelerinde “Kontrol Kodu/Doğrulama Kodu” yer almayan veya okunmayan belgeler geçersiz sayılacaktır. ÖSYM ve YÖKDİL dışındaki yabancı dil belgelerinin aslı veya noter onaylı örneği olmalıdır. ÖSYM ve YÖKDİL sınav sonuç belgele rinin geçerlilik süresinde sınırlama yoktur. Diğer eşdeğer kabul edilen sınavlar, başvuru tarihini gösteren belge ile birlikte sunulması kaydıyla, sınav sonuç belgesinin üzerinde belirtilen geçerlilik süresince geçerlidir.

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