Dil mantarı nedir? Nasıl geçer?

Dil mantarı nedir? Dil mantarının ortaya çıkış nedenleri nelerdir? Dil mantarının belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir?

Mantar, insanlarda sıklıkla görülen bir sağlık sorunudur. Vücudun çeşitli birçok bölgesinde karşımıza çıkan mantar tedavi edilebilir hastalıktır. Koltuk altı, ayak, el, tırnak ve son olarak dil mantarı olarak karşımıza çıkan bu sağlık sorunu kırmızı lezyonlar ile kendini göstermektedir.

Kırmızı lezyonların küçük pütürcükler halinde mantar olan bölgede yer almasının yanı sıra şiddetli kaşıntıya neden olan mantar dil bölgesinde ise beyaz lezyonlar halinde ortaya çıkmaktadır. Çeşitli faktörlere bağlı olarak meydana gelen dil mantarının tedavisi de mantarın ortaya çıkış nedenine göre farklılık göstermektedir.

Dil mantarı neden olur?

Dil mantarı, sıklıkla karşımıza çıkan bir sağlık sorunudur. Dil mantarının ortaya çıkmasının en büyük sebebi yoğun antibiyotik kullanımıdır. Dilin üst yüzeyinde beyaz lezyonlar olarak görülen dil mantarı ağızda yaşayan 600 çeşitten fazla mikroorganizmadan birisidir. Dil mantarına neden olan sebepler arasında ağız kuruluğu ilk sırada yer almaktadır.

Tükürük salgısının yeterli düzeyde çalışmaması halinde ağızda kuruluk oluşur ve bu kuruluk da ağızda mantar oluşumuna yol açar. Ağız kuruluğuna neden olan sebepler arasında kanser tedavileri, Alzheimer hastalığı, Sjögren sendromu, aşırı terleme, susuzluk, horlama, ağız açık uyumak ve antidepresan ilaçlar yer almaktadır. Bu sebeplerin tamamı ağız kuruluğunda etkilidir.

Dil mantarının diğer bir sebebi şeker hastalığıdır. Şeker hastası olan kişiler arasında steroid ilaç kullanan, kansızlık çeken ve vitamin eksikliği olan hastalarda dil mantarı görülme olasılığı çok daha fazladır.

Dil mantarının belirtileri

Dil mantarının en çok görülen belirtisi dil üzerinde yer alan beyaz, küçük pütürcüklü yapıdır. Dil üzerinde plak oluşumuna neden olan bu yapının yanı sıra dilde yanma, ağız kuruluğu, boğaz iltihabı da dil mantarının diğer belirtileri arasında yer almaktadır. Tat alma duyusunda gözlenen değişiklikler de dil mantarının bir sonucudur.

Dil mantarı sırasında oluşan beyaz lezyonların temizlenmesi kanamaya neden olabileceği için tavsiye edilmemektedir.

Dil mantarının tedavisi

Ciddi bir rahatsızlık olarak görülmeyen ve genellikle geçici olan dil mantarı için farklı tedavi yöntemleri geliştirilmiştir. Dil mantarını tedavi etmek için ilaçlı bir tedavi yöntemi tercih edilebilir. Dil mantarı olan kişilere genellikle uzmanlar tarafından çeşitli ilaç tedavileri uygulanmaktadır.

Dil mantarının tedavisi için tercih edilebilecek diğer bir yöntem ise ağız bakımında gösterilecek olan titizliktir. Dişlerin gün içinde birden fazla kere florürlü diş macunu ile fırçalanması, tuzlu su ile gargara yapmak ve oksijenli su ile gün içinde birkaç kere ağzı çalkalamak dil mantarını önleyecektir.