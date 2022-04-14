‘Diktatörün!' yargısında ‘Genco' da yırttı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sürekli ‘diktatör’ ve ‘tek adam’ suçlamasında bulunup ‘yargı kararlarının Erdoğan’ın iki dudağı arasında’ olduğunu söyleyenlerin mahallesinden sözde tiyatrocu Genco Erkal ceza almaktan yırttı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sürekli ‘diktatör’ ve ‘tek adam’ suçlamasında bulunup ‘yargı kararlarının Erdoğan’ın iki dudağı arasında’ olduğunu söyleyenlerin maskeis bir kez düştü. Erdoğan'a hakaret gerekçesiyle hakkında dava açılan sözde tiyatrocu Genco Erkal ceza almaktan yırttı.
Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Anayasa'nın 26'ncı maddesine ve AİHM içtihatlarına yer vererek Genco Erkal'ın politik paylaşımlarda bulunmasının doğal olduğunu söyledi.
Savcı mütalaasında politik ve eleştirel paylaşımlara yer verdiğini, Genco Erkal'ın hakaret kastını gütmediğini belirterek beraatini talep etti.
Mahkeme, atılı suç unsurlarının oluşmadığı iddiasıyla beraat kararı verdi.