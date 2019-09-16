Diktatörü böyle övdü: Mücahit Sisi!

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Yemen’den Mısır, Libya, Tunus ve Türkiye’ye kadar Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte İslam ülkelerine komplo üreten Suudi Arabistan’ın Vakıflar Bakanı Abdüllatif âl-Şeyh, Mısır’da yaptığı konuşmada Mısır’ın diktatör Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi’yi “mücahit” ilan etti. Mısır’da 2013 yılında seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’ye karşı düzenlenen darbenin finans ayağını oluşturan Suudi Arabistan’ın, darbeci Sisi yönetimine desteği sürüyor.

“İhlasla, kuvvetle, samimiyetle…”

Mısır’da düzenlenen bir zirveye katılmak üzere bu ülkeye gelen boğan Suudi Arabistan Vakıflar Bakanı Abdüllatif âl-Şeyh, Sisi için akıl almaz övgülerde bulundu. Konuşmasının sonunda Mısır’ın diktatör Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi’yi övgülere boğan Suudi Arabistan Vakıflar Bakanı Abdüllatif âl-Şeyh, “Konuşmamın sonunda Allah’a şükürden sonra Mısır’ın Mücahit Cumhurbaşkanı sayın Abdülfettah es-Sisi’ye çok teşekkür ediyorum. Teröristlerin ve bu aziz vatanın düşmanlarının Mısır’ı en kötü haline sokmak istemesi karşısında Bu vatanı sadakatle, kuvvetle, İhlasla, samimiyetle koruyan Cumhurbaşkanıdır” hezeyanlarını savurdu.

Âl-Şeyh, konuşmasında Sisi’nin cesaret sergileyip İslam dinini koruduğunu ve Mısır halkının da yanında bulunduğunu iddia etti.

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