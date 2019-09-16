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Diktatörü böyle övdü: Mücahit Sisi!

Zulüm altında inleyen İslam dünyası bunu da gördü: Müslüman ülkelere karşı komplo üssü haline gelen Suudi Arabistan’ın Vakıflar Bakanı Abdüllatif âl-Şeyh, on binlerce Müslüman’ın katili Mısır diktatörü Abdülfettah es-Sisi’ye “mücahit” dedi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 00:06
Diktatörü böyle övdü: Mücahit Sisi!

 Yeniakit.com.tr  özel haber 

Yemen’den Mısır, Libya, Tunus ve Türkiye’ye kadar Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte İslam ülkelerine komplo üreten Suudi Arabistan’ın Vakıflar Bakanı Abdüllatif âl-Şeyh, Mısır’da yaptığı konuşmada Mısır’ın diktatör Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi’yi “mücahit” ilan etti. Mısır’da 2013 yılında seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’ye karşı düzenlenen darbenin finans ayağını oluşturan Suudi Arabistan’ın, darbeci Sisi yönetimine desteği sürüyor.

“İhlasla, kuvvetle, samimiyetle…”

Mısır’da düzenlenen bir zirveye katılmak üzere bu ülkeye gelen boğan Suudi Arabistan Vakıflar Bakanı Abdüllatif âl-Şeyh, Sisi için akıl almaz övgülerde bulundu. Konuşmasının sonunda Mısır’ın diktatör Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi’yi övgülere boğan Suudi Arabistan Vakıflar Bakanı Abdüllatif âl-Şeyh, “Konuşmamın sonunda Allah’a şükürden sonra Mısır’ın Mücahit Cumhurbaşkanı sayın Abdülfettah es-Sisi’ye çok teşekkür ediyorum. Teröristlerin ve bu aziz vatanın düşmanlarının Mısır’ı en kötü haline sokmak istemesi karşısında Bu vatanı sadakatle, kuvvetle, İhlasla, samimiyetle koruyan Cumhurbaşkanıdır” hezeyanlarını savurdu.

Âl-Şeyh, konuşmasında Sisi’nin cesaret sergileyip İslam dinini koruduğunu ve Mısır halkının da yanında bulunduğunu iddia etti.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 23:59
  1. Abdüllatif âl-Şeyh
  2. Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
  3. Mısır
  4. Suudi Arabistan

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  • ayh8n erg8n8z ewetayh8n erg8n8z ewet38 dk önce
    demokrasi düşmanı,seçilmişlerinin Azrail'i, İsrail'inyardakçısı,modern çağın firavunu,Trupun sevimli diktatörü,kimliksiz bir kimlik.
  • AliAli45 dk önce
    Topunuz gelse Mücahid Necmettin Erbakan hoca etmez Hepinize bedel tek Mücahid lider
  • Osmanli gelecek Osmanli gelecek 54 dk önce
    Allah bu dünyaya osmanlının hakimiyetini geri getirsin inşallah şu hale bakın satın alınmışlar yazıklar olsun size
  • Hasanali koseHasanali kose54 dk önce
    Allahim bu suud ailesini sana hevale ediyoruz bildigin gibin yap
  • misafirmisafir1 sa önce
    Körler sağırlar,birbirlerini ağırlar.

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