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Dikkat! Uzman isim 'zararlı' diyerek uyardı

Çarşamba gününe kadar etkisini sürdürecek çöl tozları için vatandaşları uyaran İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamakta fayda görüyorum." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 21:28:00 -
Dikkat! Uzman isim 'zararlı' diyerek uyardı

Yurt genelinde yağışlar sürerken, Afrika'dan taşınan çöl tozları ülkemizde çamur yağışlarına neden oluyor. Prof. Dr. Toros, "Çarşamba gününe kadar ülkemiz üzerinde bol miktarda Afrika'dan gelen çöl tozu hakim. Gözle görülmüyor ancak çamur yağışları şeklinde etkili olacak. Solunum için zararlı, çok fazla maruz kalmamakta fayda var. Ancak bitkiler için doğal gübre" dedi.

Toros, "Dün itibariyle ve bugün hatta yarın daha da yoğun olmak üzere Çarşamba gününe kadar ülkemiz üzerinde bol miktarda Afrika'dan gelen çöl tozu hakim. Şimdi bu çöl tozu Afrika'daki kuvvetli rüzgârlarla beraber yeryüzünden atmosfere güney yönlü hava hareketleriyle ülkemize kadar geliyor. Yukarı seviyelerde olduğu için biz onu yer seviyesinde göremiyoruz. Gözle göremeyeceğiz. Toz miktarına baktığımızda yoğun bir toz değerinde artış görürsek bugünlerde o çöl tozudur. Daha çok yağışlarla iniyor. Biz yağışlarla indiği zaman yağmurdan sonra bilhassa parlak yüzeylerde çamur izleri kaldığı için halk dilinde 'Çamur yağmuru yağdı' diyorlar. Banklarda, arabaların üzerinde bu çamur izlerini görmek mümkün" ifadelerini kullandı.

"Doğal gübre olduğu için 'bereket yağmurları' derler"

Çöl tozunun insanda solunum yollarına zarar verebileceğini ancak bitkiler için doğal gübre olduğunu ifade eden Toros, "Çöl tozunun içeriğinde oradaki eski kaya parçacıklarının parçalanmış hali, mineraller, zengin bir içerik var. Bu tozları vücuda yoğun bir şekilde alırsak solunum sistemlerinde zarar meydana getiriyor. Ama çöl tozu ekolojik sistem için bir besin kaynağı. Etrafımızdaki yeşillikler için bitkiler için doğal gübre olarak görüyoruz. Eski insanlar nisan yağmurlarını 'Bereket Yağmurları' olarak isimlendirirler. Bunun sebebine baktığımız zaman bahar aylarında ülkemize Afrika'dan Arap Yarımadası'ndan çöl tozu geliyor. İçerisindeki zengin besin kaynakları bitkilerin temel ihtiyacı olan gübre ihtiyacını karşıladığı için atalarımız nisan yağmurlarını bu şekilde isimlendirmişlerdir" diye konuştu.

Çarşamba gününe kadar etkisini sürdürecek çöl tozları için vatandaşları uyaran Prof. Dr. Toros, "Bu çöl tozu zaman zaman belli yerlerde görüş mesafesinde düşüşlere yol açabilir. Yine radyo frekanslarında ve iletişim kanallarında yayın kesintilerine yol açabilir. Bunlar doğal süreçlerdir. Çarşamba gününe kadar yoğun şekilde çöl tozu etkisinde kalacağız, olumsuz etkilenmemek için yine dikkatli ve tedbirli olmakta fayda var. Mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamakta fayda görüyorum" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da sabah saatlerinde birçok ilçede etkili olan puslu havayı da değerlendiren Toros, "Şu anda İstanbul'da gördüğümüz pus. Yani küçük su zerrecikleri. Çok yoğun olursa sis diyoruz. Yoğunluğu az ise pus diyoruz. Ülkemizde sistem geçişleri var şu an. Öğleden sonra havadaki hareketlenme ile beraber dağılacaktır" diye konuştu.

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