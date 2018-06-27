Dikkat! TOKİ başvurularında son iki gün

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından İstanbul Silivri'de dar ve orta gelirli vatandaşlara yönelik satışa sunulan 1356 konutun başvuruları 29 Haziran Cuma günü sona eriyor. Başvurularını yapmayan vatandaşların 29 Haziran Cuma gününe kadar müracaatlarını ilgili bankaya yapmaları gerektiğini belirten TOKİ Başkanı Ergün Turan, "Silivri'de satışa sunduğumuz bin 356 konutumuzun en düşük konut fiyatı 198 bin lira ve en düşük taksit tutarı 700 liradan başlıyor" dedi.

934 KONUTA 8 BİN 300 BAŞVURU YAPILDI

934 konutun alt gelir grubu, 422 konutun ise orta gelir grubunda bulunan vatandaşlara yönelik satışa sunulduğunu belirten Turan, "Amacımız hiç konut sahibi olmayan vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaktır. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın kira öder gibi ev sahibi olabilmelerini istiyoruz. Alt gelir grubuna sunduğumuz 934 konuta 8 bin 300, orta gelir grubuna sunduğumuz 422 konuta ise bin 460 başvuru geldi" diye konuştu.

"KURA SONUCU EV SAHİBİ OLAMAYANLARA EVLERİ İADE EDİLECEK"

29 Haziran Cuma gününe kadar yapılacak başvurular sonunda 11-12 Temmuz 2018 tarihlerinde Noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile konut sahibi olacak vatandaşların belirleneceğini söyleyen Turan, Alt gelir grubunda başvuru yapacak vatandaşlarımız bin lira, orta gelir grubunda başvuru yapacak vatandaşlarımız ise 2 bin lira başvuru bedeli müracaatlarını gerçekleştirebilir. Kura sonucunda konut sahibi olamayan vatandaşlarımıza başvuru bedellerini ise 18 Temmuz tarihinden itibaren iade edeceğiz açıklamasında bulundu.

Alt gelirliye yönelik 2+1 nitelikte 934 konutun 198 bin lira ve 961 lira taksitle satışa sunulduğunu belirten Turan, orta gelir grubuna yönelik 3+1 nitelikte satışa sunulan 422 konutun ise 285 bin lira ve 1.958 lira taksitle satışa sunulduğunu kaydetti.

EMEKLİLERE YÜZDE 25 KONTENJAN AYRILDI

Turan, ayrıca emekli vatandaşlara yüzde 25 kontenjan ayırdıklarını belirterek, alt gelir grubunda satışa sunulan 934 konutun 234 adetinin emekli vatandaşlara verileceğini bildirdi.

TOKİnin artık yatay mimari ve mahalle konseptinde projeler inşa ettiğine vurgu yapan Turan, Silivride satışa sunulan 1356 konutun bu konseptle inşa edileceğini söyledi.

Mahalle konsepti ile farklı gelir gruplarından insanların bir araya geldiğini; dükkânların, bisiklet yollarının, spor alanlarının, meydanların olduğu yeni yaşam alanlarının ortaya çıktığını belirten Turan, Silivri projelerimiz içinden cadde geçen, etrafında tek katlı dükkânların, bisiklet yollarının, spor alanlarının, caminin ve çarşının olduğu; büyük bir meydana açılan, meydanda kafe ve restoranların bulunduğu bir mahalle konsepti yer alıyor dedi.

BAŞVURU ŞARTLARI

Satışa sunulan konutlara başvuru yapacak vatandaşların hiç konut sahibi olmaması gerektiğini vurgulayan Turan, "Başvuruda bulunacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmaları ve İstanbulda en geç 30.06.2016 tarihinden itibaren kesintisiz ikamet ediyor olması gerekiyor. Daha önce TOKİ'den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olması gerekiyor. Alt gelir grubunda başvuruda bulunacak vatandaşlarımızın hane halkı net gelirinin en fazla 4.800 lira olması ve 25 yaşını doldurmuş olması koşulları gerekiyor. Orta gelir grubunda başvuruda bulunacak vatandaşlarımızın 18 yaşını doldurmuş olması koşulları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Turan, başvuru şartlarını sağlayan kişilerin, Türkiye Halk Bankası'nın İstanbul 'da ki bütün şubelerine başvurarak yapabileceğini söyledi.