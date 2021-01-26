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Gündem Dikkat, son gün 1 Şubat! Büyükşehir belediyesinden uyarı geldi
Gündem

Dikkat, son gün 1 Şubat! Büyükşehir belediyesinden uyarı geldi

Malatya Büyükşehir Belediyesi, 1 Şubat 2021 Pazartesi günü mesai bitiminde sona erecek olan vergi, kira ve diğer konularda borcu bulunan vatandaşlar, borçlarını yapılandırma kapsamında ödemeleri konusunda uyarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 18:11:00 -
Dikkat, son gün 1 Şubat! Büyükşehir belediyesinden uyarı geldi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı, 7256 sayılı vergi yapılandırma kapsamında belediyeye borcu bulunan vatandaşların bu fırsattan faydalanmaları için hatırlatmada bulunarak, yapılandırmada son günlere yaklaşıldığı belirtildi. Mükelleflerin, yapılandırma işlemlerini 1 Şubat Pazartesi günü mesai bitimine kadar gerçekleştirebilecekler. Yapılandırma işlemlerine başvurmak isteyen vatandaşlar, Malatya Büyükşehir Belediye Binası giriş katında bulunan veznelerden veya www.malatya.bel.tr adresi üzerinden başvuruda bulunarak yapılandırma ve ödeme işlemlerini yapabilecekler.

2295 vatandaş yapılandırmadan faydalandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı’nın verdiği bilgiler doğrultusunda yapılandırma çalışmalarına başlandığı günden itibaren Büyükşehir Belediyesi'ne 2295 vatandaşın başvuruda bulunulduğu ve borçlarında yapılandırmaya gittikleri ifade edildi. Bu kapsamda vatandaşların 1 Şubat 2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar müracaat etmeleri halinde peşin ödemede yüzde 90 oranında gecikme zammı affı uygulanacağı belirtildi. Ayrıca taksitli bir şekilde ödeme yapmak isteyen vatandaşlar için de 6 aydan başlayarak, 18 aya kadar taksitlendirme imkânının sağlandığı da vurgulandı. Malatya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı son olarak vatandaşlara yapılandırmada işlemlerini son güne bırakmamaları konusunda da uyarıda bulundu.

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