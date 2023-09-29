Dikkat sizin de başınıza gelebilir! Arabasını satanlar neye uğradığını şaşırdı

Edinilen bilgiye göre, internet üzerinden binek otomobil, deniz motoru, forklift ve ATV (arazi aracı) gibi yüksek değerli ilanların sahipleriyle açık hatlar üzerinden görüşüp güven verici konuşmalar yapan, ardından da vatandaşları dolandıran şüpheliler, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibine takıldı.

Dolandırıcıların, araç satışı yapan kişilerle sürekli iletişim halinde olduğu, fiyatta anlaştıktan sonra ise onlara "ikiz çek" vererek, araçları aldıkları ve ardından olay yerinden ayrıldıkları tespit edildi. Bu ve buna benzer yöntemlerle 14 kişiyi dolandıran, 5 kişiyi de dolandırmaya teşebbüs eden şüpheliler, siber suçların 23 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonuyla yakalandı.

Gözaltına alınan 22 şüphelinin arasında, 17 ayrı "nitelikli dolandırıcılık" suçundan yakalama kararı olan bir kişinin de bulunduğu bildirildi.

İkametlerde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek, silahlara ait mermiler, alım satım işlerinde kullanılmak üzere hazır tutulan 800 bin TL ikiz çek ile çek kullanılarak alınan 300 bin TL değerinde ATV ele geçirildi. ATV'nin sahibine teslim edileceği öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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