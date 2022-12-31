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Ekonomi Dikkat! Pazartesi 8 hisse üzerindeki tedbir kalkacak!
Ekonomi

Dikkat! Pazartesi 8 hisse üzerindeki tedbir kalkacak!

Yarın 8 hisse üzerindeki tedbir kalkıyor. Haklarında tedbir kararı olan 8 hisse üzerindeki kısıtlamalar yarın kalkıyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-31 12:25:00 -
Dikkat! Pazartesi 8 hisse üzerindeki tedbir kalkacak!

Haklarında tedbir kararı olan 8 hisse üzerindeki kısıtlamalar yarın kalkıyor.

Hisseler, 2 Ocak 2023 günü seans açılışında üzerindeki tedbirler kalkmış olarak işlem görmeye başlayacak.

Sona eren tedbirler ve ilgili şirketler şunlar:

1- YESIL- YESIL YATIRIM HOLDING

(1) Açığa Satış yasağı
(2) Kredili İşlem yasağı
(3) Brüt Takas
(4) Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme yasağı
(5) Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması
(6) Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması

2- KAREL- KAREL ELEKTRONIK

(1) Açığa Satış yasağı
(2) Kredili İşlem yasağı
(3) Brüt Takas

3- KONKA - KONYA KAGIT

(1) Açığa Satış yasağı
(2) Kredili İşlem yasağı
(3) Brüt Takas

4- BRLSM - BIRLESIM MUHENDISLIK

(1) Açığa Satış yasağı
(2) Kredili İşlem yasağı
(3) Brüt Takas

5- BFREN - BOSCH FREN SISTEMLERI

(1) Açığa Satış yasağı
(2) Kredili İşlem yasağı

6- EUYO - EURO YAT. ORT.

(1) Açığa Satış yasağı
(2) Kredili İşlem yasağı
(3) Brüt Takas
(4) Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme yasağı
(5) Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması
(6) Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması

7- FLAP- FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ.

(1) Açığa Satış yasağı
(2) Kredili İşlem yasağı

8- MEGAP- MEGA POLIETILEN

(1) Açığa Satış yasağı
(2) Kredili İşlem yasağı

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