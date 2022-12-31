Dikkat! Pazartesi 8 hisse üzerindeki tedbir kalkacak!
Yarın 8 hisse üzerindeki tedbir kalkıyor. Haklarında tedbir kararı olan 8 hisse üzerindeki kısıtlamalar yarın kalkıyor.
Haklarında tedbir kararı olan 8 hisse üzerindeki kısıtlamalar yarın kalkıyor.
Hisseler, 2 Ocak 2023 günü seans açılışında üzerindeki tedbirler kalkmış olarak işlem görmeye başlayacak.
Sona eren tedbirler ve ilgili şirketler şunlar:
1- YESIL- YESIL YATIRIM HOLDING
(1) Açığa Satış yasağı
(2) Kredili İşlem yasağı
(3) Brüt Takas
(4) Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme yasağı
(5) Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması
(6) Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması
2- KAREL- KAREL ELEKTRONIK
(1) Açığa Satış yasağı
(2) Kredili İşlem yasağı
(3) Brüt Takas
3- KONKA - KONYA KAGIT
(1) Açığa Satış yasağı
(2) Kredili İşlem yasağı
(3) Brüt Takas
4- BRLSM - BIRLESIM MUHENDISLIK
(1) Açığa Satış yasağı
(2) Kredili İşlem yasağı
(3) Brüt Takas
5- BFREN - BOSCH FREN SISTEMLERI
(1) Açığa Satış yasağı
(2) Kredili İşlem yasağı
6- EUYO - EURO YAT. ORT.
(1) Açığa Satış yasağı
(2) Kredili İşlem yasağı
(3) Brüt Takas
(4) Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme yasağı
(5) Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması
(6) Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması
7- FLAP- FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ.
(1) Açığa Satış yasağı
(2) Kredili İşlem yasağı
8- MEGAP- MEGA POLIETILEN
(1) Açığa Satış yasağı
(2) Kredili İşlem yasağı