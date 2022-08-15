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Aktüel Dikkat! ÖSYM'den KPSS duyurusu
Aktüel

Dikkat! ÖSYM'den KPSS duyurusu

KPSS Ön Lisans başvuru günlerinin 15 Ağustos'ta sona ereceği bildirilmişti. Tarihin 16 Ağustos 2022, saat 23.59’a kadar uzatıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-15 17:09:00 -
Dikkat! ÖSYM'den KPSS duyurusu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), KPSS ön lisans başvuru tarihlerinin uzatıldığı bildirildi.

ÖSYM'den konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"03-15 Ağustos 2022 tarihleri olarak duyurulan 2022-KPSS Ön Lisans başvuru günleri, 16 Ağustos 2022 tarihi saat 23.59’a kadar uzatılmıştır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından saat 23.59'a kadar yapabileceklerdir."

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