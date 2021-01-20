Dikkat! Omega 3 eksikliğinde bu hastalıklar ortaya çıkıyor

Omega-3'ler bir tür çoklu doymamış yağ asididir (PUFA). Gıdalardaki önemli omega-3'ler arasında eikosapentaenoik asit (EPA) ve dokosaheksaenoik asit (DHA) ile bunların temel öncü alfa-linolenik asit (ALA) bulunur.

Omega 3 eksikliği nasıl anlaşılır?

Omega-3 eksikliğine sahip olmak, vücudunuzun yeterince omega-3 yağı almadığı anlamına gelir. Bu sizi olumsuz sağlık etkileri riski altına sokabilir.

1- Ciltte kuruluk ve tahriş

Vücudunuzda omega-3 yağları yoksa, cildinizde olduğunu fark edebileceğiniz ilk yerlerden biri. Örneğin, hassas, kuru cilt veya hatta sivilcede alışılmadık bir artış, bazı insanlarda omega-3 eksikliğinin bir işareti olabilir. Omega 3, cilt bariyerlerinin bütünlüğünü iyileştirerek nem kaybını önler ve kuruluğa ve tahrişe neden olabilecek tahriş edici maddelerden korur.

Özetle; omega-3 takviyeleri almak ciltle ilgili iltihaplanmayı, nem kaybını ve güneş hassasiyetini azaltmaya yardımcı olabilir.

2- Depresyon

Omega-3 yağları, nöroprotekrif antiinflamatuar etkilere sahip olduğu için beynin önemli bir bileşenidir. Alzheimer hastalığı, demans ve bipolar bozukluk gibi nörodejeneratif hastalıkların ve beyin bozukluklarının tedavisine yardımcıdır. Birçok çalışma, düşük omega-3 durumu ile daha yüksek depresyon insidansı arasında bir korelasyon olduğunu göstermektedir.

"160 katılımcıyı içeren 26 çalışmanın analizinde, omega-3 takviyeleri almanın depresif belirtiler üzerinde yararlı bir etkisi olduğu, depresyonu gözle görülür şekilde azalttığı belirlenmiştir."

3- Göz kuruluğu

Omega-3 yağları, göz nemini korumak ve hatta gözyaşı üretimi de dahil olmak üzere göz sağlığı üzerinde büyük bir rol oynar. Bu yüzden birçok doktor, göz kuruluğu şikayeti için gelen hastalara omega 3 içerikli tavkiye ilaçlar verir.

4- Eklem ağrısı ve sertliği

Yaşlandıkça eklem ağrısı ve sertliği yaşama şikayeti artar. Kemiklerin ve kıkırdağın zarar görmesi, iltihaplanması gibi durumlar altında yatıyor olabilir. Genel geçer problemlerin yanı sıra omega 3 eklem ağrısını azaltmaya ve kavrama gücünü artırmaya yardımcı olduğu belirlenmiştir. Kemik sağlığında büyük rol oynayan omega 3, oluşabilecek iltihap ve romatizmaların da önüne geçmiş olur.

5- Saç ve saç derisi problemleri

Omega-3 yağları ciltte nemin tutulmasına yardımcı olduğu gibi saçınızın sağlıklı kalmasına da yardımcı olur. Saç dökülmesinde artış yaşıyorsanız veya saçınızın inceldiğini veya kuru ve kırılgan olduğunu fark ettiyseniz omega 3 eksikliğiniz olabilir.

6 aylık bir çalışmada 120 kadın katılımcıya günlük takviye olarak omega-6 ve omega-3 yağları verildi. Çalışmanın sonucunda saç dökülmesinde azalma, saçların gürleşmesi ve daha sağlıklı saç uzamasının gerçekleştiği kaydedildi.

Köpeklerde yapılan bir araştırmada ise EPA ve DHA almanın hayvanların kanında ve saçında yağ asidi bileşimini iyileştirdiğini, daha sağlıklı oldukları gözlemlendi.

Kaynak:healthline