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Gündem Dikkat! O şehirlerde uçak seferlerine kar engeli!
Gündem

Dikkat! O şehirlerde uçak seferlerine kar engeli!

Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi. Hava şartlarının düzelmesinin ardından seferlerin normale döneceği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-15 17:00:00 -
Dikkat! O şehirlerde uçak seferlerine kar engeli!

Bazı hava yolu şirketleri tarafından Trabzon'dan çeşitli şehirlere yapılması planlanan karşılıklı seferler gerçekleştirilemedi. Kentte etkili olan kar, hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Trabzon'dan akşam saatlerinde İstanbul, Diyarbakır ve Gaziantep'e karşılıklı yapılması planlanan bazı uçuşların da iptal edildiği, hava şartlarının düzelmesinin ardından seferlerin normale döneceği öğrenildi.

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