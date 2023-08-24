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Gündem Dikkat! O sebepten aracınız yanabilir
Gündem

Dikkat! O sebepten aracınız yanabilir

Yeniakit Publisher
2023-08-24 17:17:00 - 2023-08-24 17:17:43
Dikkat! O sebepten aracınız yanabilir

Cam parçalarının mercek etkisi oluşturması nedeniyle araca sıçrayan kıvılcımlar kısa sürede büyüdü.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde oto sanayi sitesinde yangın meydana geldi. Aşırı sıcaklıklarda camların mercek etkisi oluşturması nedeniyle araçta çıkan yangın paniğe neden oldu.
Olay, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde bir oto sanayi dükkanında meydana geldi. İddiaya göre aşırı sıcaklıklarda dışarıdaki cam parçalarının mercek etkisi oluşturması nedeniyle araca sıçrayan kıvılcımlar kısa sürede büyüdü. Yangının araç lastiklerine sıçraması nedeniyle kısa sürede ortalığı koku ve duman sararken olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Olayla ilgili polis ve itfaiye ekiplerinin başlattığı inceleme sürüyor

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