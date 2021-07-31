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Gündem Dikkat! Meteorolojiden aşırı sıcak uyarısı: Kavrulacağız
Gündem

Dikkat! Meteorolojiden aşırı sıcak uyarısı: Kavrulacağız

Meteoroloji; Marmara Bölgesi, Ege ve Akdeniz kıyıları için sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde olacağını belirterek, vatandaşları 10.00 ile 17.00 arasında mümkün olduğunca dışarı çıkılmaması konusunda uyardı.

Yeniakit Publisher
2021-07-31 16:47:00 -
Dikkat! Meteorolojiden aşırı sıcak uyarısı: Kavrulacağız

Meteoroloji son hava raporunu paylaştı; Marmara Bölgesi, Ege ve Akdeniz kıyıları için aşırı sıcak uyarısı yapıldı.

Sıcaklık normallerin üzerinde olacak

Son verilere göre, Marmara Bölgesi ile Ege ve Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyredecek.

Uzmanlar ise aşırı sıcaklar nedeniyle 10.00 ile 17.00 arasında mümkün olduğunca dışarı çıkılmaması konusunda uyarıyor.

Meteoroloji diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceğini raporladı.

Buna göre yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu

Öte yandan meteoroloji üç büyük kentin sıcaklık değerlerini de paylaştı. Buna göre İstanbul’da hava az bulutlu ve açık 36, Ankara’da az bulutlu ve açık 34, İzmir’de de yine az bulutlu ve açık 39 derece olacak.

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