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Gündem Dikkat! Lodos geri dönüyor
Gündem

Dikkat! Lodos geri dönüyor

İstanbul'daki lodos yıkımının ardından Türkiye yeni uyarılara kilitlendi. Pazartesi günü yurdun büyük bir bölümünde hayatı olumsuz etkileyen lodosun yeniden döndüğü uyarısında bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul başta olmak üzere fırtına öncesi "lodosa dikkat" çağrısı yaptı. Fırtına için tarih verildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 17:12:00 -
Dikkat! Lodos geri dönüyor

Pazartesi günü Türkiye'yi etkisi altına alan lodos yeniden geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada birçok ile fırtına uyarısında bulunuldu. Can kayıpları ve yaralanmalara neden olan lodos bir kez daha Marmara'yı vuracak. Peki İstanbul'da lodos olacak mı?

Lodos geri dönüyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre:

Ülkemizin doğu kesimleri ile zamanla batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Hakkari ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı, Artvin ve Rize çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı; öğle saatlerinden sonra Ege'nin kıyı kesimleri ile Çanakkale'nin güney çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Rüzgarın batı ve kuzey kesimlerde batı ve güneybatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege'de güneybatıdan kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın batı ve kuzey kesimlerde batı ve güneybatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege'de güneybatıdan kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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