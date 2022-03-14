Dikkat! Kripto para borsalarına Rusya uyarısı!

Japonya, kripto borsalarını Rusya ve Belarus'a yaptırımlara uygun hareket etmeleri için uyardı.

Japonya Maliye Bakanlığı ve Finansal Hizmetler Ajansı ortaklaşa yaptıkları açıklamada, hükümetin yaptırımları ihlal edecek şekilde kripto varlıklar kullanılarak fon transferleri yapılmasına karşı tedbirleri sıkılaştırmak için çalıştığını belirttiler.

Açıklamada, kripto varlıklar kullanılarak yapıtırım altındakilere yetkisiz ödeme yapanların 3 yıla kadar hafif cezasına veya 1 milyon yen para cezasına çarptırılabilecekleri de vurgulandı.

Maliye Bakanlığı ve FSB açıklaması, G7'nin Rus şirketlerinin finansal yaptırımlardan kaçınmak için kripto paraları kullanmakta oldukları endişelerini ifade etmelerinin ardından geldi.

Daha önce kripto para platformları Binance, Kraken ve Coinbase ABD ve Ukrayna yönetimlerinin Rus hesapların dondurulması talebine olumsuz cevap vermişti.