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Sosyal Medya Dikkat izlerken bile düşebilirsiniz! Bu merdivenlerden çıkmak yürek ister
Sosyal Medya

Dikkat izlerken bile düşebilirsiniz! Bu merdivenlerden çıkmak yürek ister

Yeniakit Publisher
2024-05-26 14:51:00 -

Çin'de, deniz seviyesinden 1314 metre yükseklikte yapılan merdivene çıkanlar tir tir titriyor.

Çin'de, deniz seviyesinden 1314 metre yükseklikte bulunan bir merdivene çıkanlar, yüksekliğin ve heyecanın etkisiyle dizlerinin bağı çözülüyor. Bu etkileyici yapı, ziyaretçilere hem adrenalin dolu anlar yaşatıyor hem de muhteşem manzaralar sunuyor.

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Yorumlar

Şeyh Şamil bu

Bre Allah'ın sapikları şer ittifakı madem köpeklere aşıksınız hepsini sahiplenin evlerinizde bahçerinizde bakın. Millet bu vahşi başıboş köpeklerce ısırılmak yatanlamak hâttâ ölmek bu vahşeti kabullenmek zorunda mı?
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