Dikkat izlerken bile düşebilirsiniz! Bu merdivenlerden çıkmak yürek ister
Çin'de, deniz seviyesinden 1314 metre yükseklikte yapılan merdivene çıkanlar tir tir titriyor.
Çin'de, deniz seviyesinden 1314 metre yükseklikte bulunan bir merdivene çıkanlar, yüksekliğin ve heyecanın etkisiyle dizlerinin bağı çözülüyor. Bu etkileyici yapı, ziyaretçilere hem adrenalin dolu anlar yaşatıyor hem de muhteşem manzaralar sunuyor.
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