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Dikkat! İki bölge için kritik uyarı

Meteoroloji’den kritik bir açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre Marmara ve Ege bölgelerindeki bazı illerde pazartesi günü gök gürültülü sağanak bekleniyor.

10 Aralık 2018 Pazartesi 06:15
Dikkat! İki bölge için kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, pazartesi günü Marmara Bölgesi'nde görülecek sağanağın öğle saatlerinden itibaren Çanakkale ve Tekirdağ'da, akşam saatlerinden itibaren ise İstanbul, Balıkesir, Bursa ve Yalova'da kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Ege Bölgesi'nde görülecek yağışın ise Kıyı Ege'den başlayarak zamanla bölge genelinde etkisini arttırması ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde İzmir, Aydın, Manisa, Uşak ve Kütahya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), Muğla'da çok kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Yetkililer ve vatandaşların meydana gelebilecek ani sel, su baskınları ve yıldırım düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Marmara'da sağanak yağış etkili olacak

İstanbul, Tekirdağ, Edirne'nin güney kesimleri ve Yalova'da sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Marmara'da görülecek sağanak yağışların, öğle saatlerinden itibaren Edirne'nin güney kesimleri ile Tekirdağ'da, akşam saatlerinden itibaren ise İstanbul ve Yalova'da kuvvetli (21-50kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Bu nedenle su baskını, ulaşımda aksamlar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

5 bölge için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, rüzgar pazartesi günü öğle ile gece saatleri arasında Ege'de, pazartesi akşam saatleri ile salı öğle saatleri arasında Batı Akdeniz ve İç Anadolu'da, pazartesi gece saatleri ile salı günü gece saatleri arasında Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Kastamonu, Sinop, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde güneyden fırtına (60-90 kilometre/saat) şeklinde esecek.

Yetkililer, fırtına nedeniyle başta soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler olmak üzere, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 06:15
  1. Yalova
  2. Uşak
  3. Tekirdağ
  4. Sinop
  5. Muğla
  6. Manisa
  7. Kütahya
  8. Kastamonu
  9. İzmir
  10. İstanbul
  11. Edirne
  12. Diyarbakır
  13. Çanakkale
  14. Bursa
  15. Balıkesir
  16. Aydın
  17. Adıyaman
  18. marmara
  19. ege
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