Dikkat eksikliği ikili ilişkileri zedeliyor

DİKKAT DAĞILMASI

Bu DEHB'nin ana belirtisidir. DEHB partneriniz sözleri yerine getirmediğinde ya da sizi dinlemiyor gibi göründüğünde. Kendinizi duyulmamış, ihmal edilmiş ve istenmeyen hissediyorsunuz. Gerçekte, sizi çok seviyor olabilir ancak TV, telefon ya da kendi düşünceleri ile çok fazla dikkati dağılmış durumdalardır.

UNUTKANLIK

Akşam yemeği randevunuzu unuttun ve eşini restoranda seni beklerken mahsur bıraktın. Belki elektrik kesildi çünkü elektrik faturanızı ödemeyi unuttun. Ortağınız, temel görevlerle bile size güvenemeyeceğini düşünüyor. Kendinin bir başarısızlık örneği gibi hissetmeye başladın. Bu aksiyonların sonucunda öfke her iki tarafta da oluşur.

DÜZENSİZLİK

DEHB ile partneriniz, işleri atlayabilir veya yarım bırakabilir. Ya da sürekli olarak araba anahtarlarını yanlış yerlerde arayabilir veya önemli kağıtları kaybedebilir. Dağınıklık, strese, boşa zaman kaybına ve paraya sebep olabilir.

DÜRTÜSELLİK

Hiperaktif tipte DEHB olan kişiler dürtüsel olma eğilimindedir. Genellikle düşünmeden önce hareket ederler. Yaygın bir sorun, dürtüsel harcamadır. İhtiyacınız olmayan şeylere para verebilir veya kredi kartlarını azami ölçüde kullanabilirsiniz.

ERTELEME

Hepimiz zaman zaman sıkıcı veya zor görevleri erteledik. Ancak DEHB'si olan bazı kişiler için erteleme, devasa bir engeldir. Nasıl başlayacağınızı bilmiyor olabilirsiniz veya bir proje tarafından bunalmış hissedebilirsiniz. Yaklaşan teslim tarihlerini motivasyon kaynağı olarak kullanabilirsiniz.

RUH HALİ DEĞİŞİMLERİ

DEHB olan kişiler genellikle duyguları kontrol etmekte zorlanırlar. Bir anda öfkelenebilir veya ani bir şekilde geniş ruh hali içerisinde dalgalanabilirsiniz. Bunun nedeni, endişe ve hayal kırıklığı - neşe ve mutluluk gibi - başkalarından daha yoğun hissetmenizdir. Bu partnerinizin sınırlarını zorlayabilir.