Dikkat! Covid-19 körlüğe yol açabilir

Covid-19 enfeksiyonu sırasında vücudun birçok yerinde görülen damar tıkanıklarının gözümüzün görme tabakasını besleyen atar ya da toplardamarlarda da ortaya çıkabileceği uyarısında bulunan Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Erkan Bulut, “Covid sırasında gözdeki damar tıkanıklığının atlanması sonucunda çok ciddi görme kayıpları, hatta nadiren körlükle bile karşılaşılabilir” dedi.

Covid-19’un temelde daha çok solunum sistemini etkileyen bir hastalık olarak bilinse de gözde de problemlerle karşılaşılabileceğine dikkat çeken Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Erkan Bulut, uyarılarda bulundu.

Kırmızı göz hastalığı ortaya çıkıyor

Covid-19’un vücudumuzda birçok organı etkilediği gibi gözümüzü de etkileyebileceğinin altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Erkan Bulut, Covid-19’a yakalanan kişilerde çoğunlukla göz kızarıklığı ve gözde sulanma şikâyetleri ile kendini gösteren konjonktivit (kırmızı göz hastalığı) tablosunun ortaya çıktığını ifade etti. Pandeminin başlangıcından bugüne kadar edindiğimiz tecrübelerin bize Covid-19’un konjonktivitin yanı sıra görme tabakası (retina) ve görme sinirinde değişiklikler, üveit, gözyaşı bezin iltihaplanma ve göz hareketlerini içeren farklı göz hastalıkları ile de ilişkili olabileceği gösterdiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Erkan Bulut, “Nadiren de olsa, bu sorunlardan bazıları ciddi görme kaybı ile sonuçlanabilmektedir” diye konuştu.

Göz sulanması, göz kuruluğu

Konjonktivitlerin; Covid-19 enfeksiyonu geçirilen dönemde gözlerde kızarıklık, akıntı, çapaklanma gibi belirtilerle kendini gösterdiğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Erkan Bulut, “Konjonktivit gözümüzde bir görme kaybı yaratmaz ve çoğunlukla ilaç tedavisine ihtiyaç duymadan şikâyetler kendiliğinden ortadan kalkabilmektedir” dedi.

Burada dikkat etmemiz gereken nokta, Covid-19 geçirdikten sonra gözümüzde görme problemi yaşamamız durumunda mutlaka göz muayenesi olmak ve özellikle görme tabakamızın hekim tarafından detaylı bir şekilde incelenmesi gerektiğidir” diye konuştu.

Bilgi

Kırımızı göz hastalığ nedir?

Halk arasında kırmızı göz rahatsızlığı olarak bilinen konjonktivit; göz içerisindeki en dış doku olan konjonktiva tabakası ve göz kapağının iç yüzeyinin iltihaplanarak kırmızı bir hal almasına denilmektedir. Bu hastalığa yakalanan kişilerin gözleri, kırmızı kanlı bir görünüme sahiptir.