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Kadın - Aile Dikkat çekmek için sahaya çıktılar
Kadın - Aile

Dikkat çekmek için sahaya çıktılar

Sağlık çalışanları, meme kanserine dikkat çekmek için Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımıyla sahaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 09:26:00 -
Dikkat çekmek için sahaya çıktılar

Sağlık çalışanları, meme kanserine dikkat çekmek için Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımıyla sahaya çıktı.

Meme kanserinde erken teşhisin önemine vurgu yapmak isteyen Medicana Bursa Hastanesi kadın hekimleri, Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı sporcularına karşı sahada yerini aldı. Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Nilüfer Avcı, Check Up Uzmanı Dr. Ebru Onuker, KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İdil Öztürk, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Gözde Doğan, Hastane Genel Müdürü Yardımcısı Mehtap Koçak ve Kurumsal İletişim Sorumlusu İlknur Aktaş Usta, sahaya ‘Kontrol Sende’ tişörtleriyle çıktı.

Meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek için Nilüfer Belediyesporlu kadın voleybolcular da sahaya Kontrol Sende tişörtleriyle çıkarken, ‘Erken Teşhis İçin 3 kural’ mesajı verdi. Gerçekleştirilen dostluk maçında meme kanserine smaç vuran sporcular maç sonu, ‘Meme Kanseri Riskinin Farkındayız. Erken Teşhis İle Mücadeleye Hazırız’ yazılı pankartla poz verdi.

Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Nilüfer Avcı, “Meme kanserinde farkındalığı artırmak hedefiyle farklı bir etkinlik gerçekleştirmek istedik. Ne yazık ki, her yıl çok sayıda kadın meme kanserine yakalanıyor. Her kadının belli aralıklarla meme kontrolü yapmaları tedavinin ilk aşamasını oluşturuyor. Her yıl mamografi çektirmek de meme kanserinin erken teşhisi açısından çok önem taşıyor. Bu sebeple kontrolün her zaman kadınların elinde olduğunu hatırlatıyoruz” dedi.

Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Remzi Karşı ise, "Meme kanserine dikkat çekmek için Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımıyla bir dostluk maçı düzenledik. Meme kanseri önlenebilir kanserlerin içinde ilk sırada geliyor. Özellikle 40 yaş üstü kadınlarda sıkça gördüğümüz bu kanser türünde sadece elle yapılan muayenenin bile radyoloji ve ultrason kadar değerli olduğunu biliyoruz. Kadınlar lütfen düzenli olarak aile hekimlerine bu konuda başvurabilir" diye konuştu.

Çekişmeli geçen maçı, dostluk kazandı.

Sağlık çalışanları, meme kanserine dikkat çekmek için Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımıyla sahaya çıktı.

Meme kanserinde erken teşhisin önemine vurgu yapmak isteyen Medicana Bursa Hastanesi kadın hekimleri, Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı sporcularına karşı sahada yerini aldı. Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Nilüfer Avcı, Check Up Uzmanı Dr. Ebru Onuker, KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İdil Öztürk, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Gözde Doğan, Hastane Genel Müdürü Yardımcısı Mehtap Koçak ve Kurumsal İletişim Sorumlusu İlknur Aktaş Usta, sahaya ‘Kontrol Sende’ tişörtleriyle çıktı.

Meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek için Nilüfer Belediyesporlu kadın voleybolcular da sahaya Kontrol Sende tişörtleriyle çıkarken, ‘Erken Teşhis İçin 3 kural’ mesajı verdi. Gerçekleştirilen dostluk maçında meme kanserine smaç vuran sporcular maç sonu, ‘Meme Kanseri Riskinin Farkındayız. Erken Teşhis İle Mücadeleye Hazırız’ yazılı pankartla poz verdi.
Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Nilüfer Avcı, “Meme kanserinde farkındalığı artırmak hedefiyle farklı bir etkinlik gerçekleştirmek istedik. Ne yazık ki, her yıl çok sayıda kadın meme kanserine yakalanıyor. Her kadının belli aralıklarla meme kontrolü yapmaları tedavinin ilk aşamasını oluşturuyor. Her yıl mamografi çektirmek de meme kanserinin erken teşhisi açısından çok önem taşıyor. Bu sebeple kontrolün her zaman kadınların elinde olduğunu hatırlatıyoruz” dedi.

Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Remzi Karşı ise, "Meme kanserine dikkat çekmek için Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımıyla bir dostluk maçı düzenledik. Meme kanseri önlenebilir kanserlerin içinde ilk sırada geliyor. Özellikle 40 yaş üstü kadınlarda sıkça gördüğümüz bu kanser türünde sadece elle yapılan muayenenin bile radyoloji ve ultrason kadar değerli olduğunu biliyoruz. Kadınlar lütfen düzenli olarak aile hekimlerine bu konuda başvurabilir" diye konuştu.

Çekişmeli geçen maçı, dostluk kazandı.

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