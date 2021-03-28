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Dünya Dikkat çeken Türkiye açıklaması: Statümüz yükseldi
Dünya

Dikkat çeken Türkiye açıklaması: Statümüz yükseldi

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerin, Türkiye'nin bölgedeki lider konumunun ve desteğinin KKTC'nin bölgedeki statüsünü yükselttiğini belirterek, yapılacak çalışmalarla, KKTC'nin her alanda gün geçtikçe daha da gelişeceğine olan inancını dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 22:07:00 -
Dikkat çeken Türkiye açıklaması: Statümüz yükseldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerin, Türkiye'nin bölgedeki lider konumunun ve desteğinin KKTC'nin bölgedeki statüsünü yükselttiğini belirterek, yapılacak çalışmalarla, KKTC'nin her alanda gün geçtikçe daha da gelişeceğine olan inancını dile getirdi.

Türk Ajansı Kıbrıs'ta (TAK) yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Tatar, sivil toplum örgütleriyle gerçekleştirdiği çevrim içi toplantıda, Kıbrıs sorunu ve gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Tatar, Kıbrıslı Türklerin, en az Kıbrıslı Rumlar kadar egemen bir halk olarak Ada'da söz sahibi olduğunu vurgulayarak, nisanda Cenevre'de gerçekleştirilecek gayriresmi toplantıya yönelik hazırlıkların yoğun şekilde sürdüğünü kaydetti.

Toplantıda masaya getirilecek iki devletli çözümün tarihi bir adım olduğunu belirten Tatar, "self-determinasyon" hakkının, Kıbrıslı Türklerin egemenliğinden doğan bir hak olduğunun altını çizerek, federasyon temelli bir antlaşmanın öngördüğü tek egemenlik unsurunun, Rum hakimiyetinin Kuzey'e yayılmasının önünü açacağını söyledi.

"Türkiye'nin bölgedeki lider konumu KKTC'nin bölgedeki statüsünü yükseltti"

Tatar, Ada'da egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan iki devletin iş birliğini öngören bir anlaşmanın gerekliliğine dikkati çekerek, egemenliğin nüfusa endeksli bir olgu olmadığını, eşit egemenliğin ve Türkiye'nin garantörlüğünün, Kıbrıslı Türklerin var oluşunun garantisi olduğunu ifade etti.

Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerin, Türkiye'nin bölgedeki lider konumunun ve desteğinin KKTC'nin bölgedeki statüsünü yükselttiğini belirten Tatar, yapılacak çalışmalarla, KKTC'nin her alanda gün geçtikçe daha da gelişeceğine olan inancını dile getirdi.

Tatar, Kıbrıslı Türklere uygulanan haksız ambargo ve izolasyonların kabul edilemez olduğuna işaret ederek, izolasyonların kaldırılması için gerekli tüm çabanın gösterileceğini vurguladı.

"Maraş açılımı ezberleri bozdu"

Maraş açılımının ezberleri bozduğunun altını çizen Tatar, atılan bu önemli adımla birlikte federal temelde bir uzlaşı modeli ve Rum tarafının Maraş'ın iadesi beklentisini ortadan kaldırdığını belirtti.

Tatar, Maraş'ta mülkleri bulunan Rumların, Taşınmaz Mal Komisyonu vasıtasıyla başvuru yapabileceklerine değinerek bölgenin marka değeri ile bir cazibe merkezi olacağını ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen şu ana kadar ziyaretçi sayısının 100 bini geçtiğini sözlerine ekledi.

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