Dikkat çeken Türkiye açıklaması! 'Dünyadaki hiçbir güç ilişkilerimizi zayıflatamaz'

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan ile Türkiye'nin zor zamanlarında birbirine yardım ettiğini belirterek, "Eşsiz ilişkilerimiz var. Dünyadaki hiçbir gücün bozamayacağı veya zayıflatamayacağı ilişkilere sahibiz." dedi.

Pakistan Başbakanı Şerif, İstanbul Tersane Komutanlığında, "Pakistan MİLGEM Projesi Kapsamında İnşa Edilen Üçüncü Geminin Denize İniş, Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi Birinci Gemisi Blok Kızağa Koyma ve İkinci Gemisi Sac Kesim Töreni"nde konuştu.

Pakistan ve Türkiye arasındaki dostluğu vurguladı

Şerif, "ikinci evi" olarak gördüğü Türkiye'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, Pakistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin sağlam tarihi bağlara ve dostluk temeline dayandığını belirtti. Geçmişte olduğu gibi bugün de iki ülkenin zor zamanlarında daima birbirine yardım ettiğini vurgulayan Şerif, "Türkiye depremde, selde Pakistan'ın yanında oldu. Uluslararası platformlarda Pakistan'ın davasına her zaman destek verdi. Eşsiz ilişkilerimiz var. Dünyadaki hiçbir gücün bozamayacağı veya zayıflatamayacağı ilişkilere sahibiz." dedi.

Şerif, MİLGEM Projesi için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye'ye teşekkür etti.

Dünyanın "büyük gerilimlerle" karşı karşıya olduğunu söyleyen Şerif, barışın yeniden tesis edilmesini sağlamak için savunma üretim kapasiteleri konusunda Türkiye ile daha fazla işbirliği yapmak istediklerini belirtti.

"Bu proje savaş için değil barış için tasarlanmıştır"

Şerif, şöyle konuştu:

"Bugün, Pakistan Donanması için bu harika geminin denize indirilmesine tanık olmak için buradayız. Pakistan ve Türkiye, savunma yeteneklerini geliştirmeye derinden bağlı olduğunu vurguluyor ve dedikleri gibi 'Barış istiyorsanız savaşa hazırlıklı olmalısınız', yani bu proje savaş için değil barış için tasarlanmıştır."

Şerif, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın küresel alanda büyük sorunlara neden olduğunu ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış ve tahıl sevkiyatı anlaşmasına aracılık etme çabalarının tüm dünyada takdirle karşılandığını söyledi.

"Bu proje savaş için değil barış için tasarlanmıştır"

Pakistan'ın petrol ürünleri nedeniyle ithalat harcamalarının yüksek olduğuna işaret eden Şerif, Pakistan'ın yenilenebilir enerji kaynaklarına geçmek istediğini ve Türk yatırımcıların bu alanları finanse edebileceğini dile getirdi. Şerif, "Gelin el ele verip yüksek karbon emisyonlarından kurtulalım, ithalat oranlarımızı düşürelim ve bu alanlardaki yatırımları gerçekten teşvik edelim." dedi.

Şerif, özellikle güneş, hidroelektrik ve rüzgar enerjisinin iki ülke arasındaki yatırımları teşvik etmek için "çok mantıklı" alanlar olacağını belirterek, "İlişkilerimizi dönüştürmenin zamanı geldi diye düşünüyorum çünkü dünya bizim ilişkimize ve kardeşliğimize imreniyor ve 'bu iki ülke büyük, kalpleri birlikte atıyor' diyorlar. Kalplerimiz birlikte atıyor fakat buna karşılık yatırım ilişkilerimiz tarihi ilişkilerimizle ve kardeşliğimizle orantılı değil." değerlendirmesinde bulundu.

Pakistan Başbakanı Şerif, iki ülkenin bu alanlarda ilerlemek için "büyük bir şansı" olduğunu vurguladı.

"Derin saygı ve ilkelere dayalı karşılıklı destek sütunlarına dayanmaktadır"

Pakistan Deniz Komutanı Oramiral Muhammed Amjad Khan Niyazi de Türkiye ile Pakistan arasındaki köklü dostluğun, iki ülke arasındaki askeri işbirliklerinde de kendini gösterdiğini ve MİLGEM Projesi ile bunun bir kez daha kanıtlandığını söyledi.

Niyazi, projenin iki ülkenin donanmalarında son teknoloji araçların inşası yolunda önemli bir kilometre taşı olduğunu belirterek, "MİLGEM'in denize indirilmesine tanık olmak benim için gerçekten büyük bir onur ve ayrıcalıktır. Bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a derin şükranlarımı sunuyorum. Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif'in de ortaklaşa düzenlenen bu törendeki varlığı, iki ülke arasındaki yakın ve samimi ilişkilerin kabul edilebilir niteliğini göstermektedir." diye konuştu.

Pakistan ve Türkiye'nin tarihi ve özel ilişkilere sahip olduğunu vurgulayan Niyazi, "İki ülke arasındaki uzun soluklu ve köklü dostluk, sağlam bir şekilde güven, derin saygı ve ilkelere dayalı karşılıklı destek sütunlarına dayanmaktadır." ifadesini kullandı.