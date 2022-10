Dikkat çeken TOGG açıklaması: Gelecek vizyonumuzun dünyadaki nişanesi olacak

İki yıl gibi kısa bir sürede tamamlanarak Bursa’yı geleceğin otomobillerinin ana üretim üslerinden biri haline getiren kampüsün açılışının gururunu tüm Türkiye ile birlikte yaşadıklarını ifade eden AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Altmış yıl önce çeşitli sebeplerle yarım kalan hayallerin gerçeğe dönüştüğüne şahitlik ettik. Teknoloji, enerji, savunma sanayi gibi bir çok alandaki dünyaya örnek adımlarımızın yanı sıra hayatın her alanındaki reformist çalışmalarımızla Türkiye’yi her alanda kalkındırmaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde tüm dünyada söz sahibi bir ülke haline getirme çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bizler de bu kutlu yolculuğun Bursa’daki neferleri olarak her zaman olduğu üzerimize düşeni yapacağız. Togg, Türkiye’nin güçlü geleceğinin tüm dünyadaki yansımalarından biri olacak” ifadelerini kullandı.