0553 313 94 23

Dikkat çeken tepki! "Babacan bana vız gelir. Davutoğlu’na gelince…"

Son günlerde gündemde yaşanan yoğunluk karşısında vatandaşın verdiği tepki ilgi çekti. Yeniakit.com.tr’ye konuşan Yücel Yavuz, “Sayın Cumhurbaşkanımız tarafsız olmalıdır.” diyerek düşüncelerini dile getirdi.

09 Temmuz 2019 Salı 17:46
Dikkat çeken tepki! "Babacan bana vız gelir. Davutoğlu’na gelince…"

 Oğuzhan Çağlar  Ankara 

Yücel Yavuz isimli vatandaş, yeni parti iddiaları, S-400 füzelerinin Türkiye’ye gelişi üzerinden oluşturulan algı operasyonları ve dolar spekülasyonları sebebiyle gündemde oluşan karmaşıklığı değerlendirdi. Yavuz, yeni parti için umutlu olmadığını belirtirken, S-400 hususunda “Erdoğan Trump’a karşı ‘Alacağım. Sen karışamazsın’ dedi. Trump önce ‘Benden alacaksın’ dedi. Geçen gün de, ‘Obama yaptı.’ dedi. Nasıl geldi kucağımıza düştü!” ifadelerini kullandı.

“Erdoğan gibi Cumhurbaşkanımız olduğu sürece bu ülke yıkılmaz.”

Yavuz, Dolar ve Euro üzerinden oluşturulmaya çalışılan algı operasyonlarına ilişkin “Dolar 5.30 seviyelerinde, Euro da 6.40 seviyelerinde. İniyor, çıkıyor. Bir şey olmuyor. Tayyip Erdoğan gibi bir Cumhurbaşkanı başımızda olduğu sürece bu ülke yıkılmaz. 60-70 sene sonra masaya vurmaktan çekinmeyen bir lider ilk defa gördüm. Dediğini de yaptı.” diye konuştu. Erdoğan'ın yanlışları hakkında da değerlendirmelerde bulunan vatandaş, “Bir Cumhurbaşkanı olarak gidip de partisi için propaganda yapmamalıdır. Parti başkanı da olsa tarafsız olmalıdır. Benim cahil görüşüm budur.” ifadelerini kullandı.

“Davutoğlu Erdoğan’ın yanında durmalıdır.”

Yeni parti kurulacağı iddialarını kameralarımıza değerlendiren Yavuz, “Babacan bana vız gelir. Pasif, ondan beklemem. Davutoğlu’na gelince… Ben olsam Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanından ayrılmam. Abdullah Gül de gitti, silindi zaten.” diye konuştu.

Her parti de olduğu gibi AK Parti’de de çürüklerin çıkabileceğini dile getirirken, “Bakan da olsa, ‘Sen yoruldun, biraz dinlen’ denmesi gerekir. Erdoğan’ın düşünmesi gerektiği gibi o da nerede yanlış yaptığını düşünmelidir.” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 17:46
  1. Ankara
  2. AK Parti
  3. Abdullah Gül
  4. Ali Babacan
  5. Ahmet Davutoğlu
  6. Recep Tayyip Erdoğan
  7. S-400 füzeleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çorlu’da minikler satranç şenliği düzenlendi
    1. Çorlu’da minikler satranç şenliği..
    2. Emre Mor kimdir nereli? Emre Mor..
    3. Almanya’da camiye yapılan bomba ihbarı..
    4. AVM’de "Muhacirden Ensar’a,15 Temmuz..
    5. Gölbaşı’nda saman yüklü tır devrildi
    6. Doğada diyabet okulu başladı
    7. Seyir halindeki otobüs bir anda alev..
    8. Gölbaşı’nda hacı adayları kutsal..
    9. Çin, Sri Lanka’ya savaş gemisi hediye..
    10. Kamyonetin çarptığı yaya öldü
    11. Yeni basın kartlarının dağıtımına..
    12. Dikkat çeken tepki! "Babacan bana vız..
    13. Geleceğin eğitimcilerden hayvan..
    14. Sokakta kalan yaşlı adama belediye..
    15. Balıkesir'de 51 düzensiz göçmen..
    16. Rusya'dan Avrupa'ya eleştiri İran'a..
    17. Araban Ovası’nın verimli toprakları..
    18. JGK Sağlık Bilimleri Üniversitesi..
    19. Malatya’da arazi kavgası: 1 ölü
    20. Taraftardan ‘transferde geç kaldık’..
    21. Kırgızistan’nı eski lideri: “Bu sirkte..
    22. Çanakkale’de göçmen operasyonu
    23. Çamura saplanan inek kurtarıldı
    24. Nusaybin’de TOKİ konutlarının avans ve..
    25. Mardin Valiliği’nden Ahmet Türk..
    26. FETÖ’nün gaybubet evine operasyon: 2..
    27. Darbeci Sisi yönetiminden AB'ye..
    28. Balıkesir'de 51 düzensiz göçmen..
    29. Marmara’da deprem mi olacak? Son..
    30. Düzceli Judocular Romanya’da
    Yeni partiyle ilgili bomba gelişme: Gül kabul etmeyince Davutoğlu çekildi
    Yeni partiyle ilgili bomba gelişme: Gül kabul etmeyince Davutoğlu çekildi
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler