Dikkat çeken tepki! "Babacan bana vız gelir. Davutoğlu’na gelince…"

Oğuzhan Çağlar Ankara

Yücel Yavuz isimli vatandaş, yeni parti iddiaları, S-400 füzelerinin Türkiye’ye gelişi üzerinden oluşturulan algı operasyonları ve dolar spekülasyonları sebebiyle gündemde oluşan karmaşıklığı değerlendirdi. Yavuz, yeni parti için umutlu olmadığını belirtirken, S-400 hususunda “Erdoğan Trump’a karşı ‘Alacağım. Sen karışamazsın’ dedi. Trump önce ‘Benden alacaksın’ dedi. Geçen gün de, ‘Obama yaptı.’ dedi. Nasıl geldi kucağımıza düştü!” ifadelerini kullandı.

“Erdoğan gibi Cumhurbaşkanımız olduğu sürece bu ülke yıkılmaz.”

Yavuz, Dolar ve Euro üzerinden oluşturulmaya çalışılan algı operasyonlarına ilişkin “Dolar 5.30 seviyelerinde, Euro da 6.40 seviyelerinde. İniyor, çıkıyor. Bir şey olmuyor. Tayyip Erdoğan gibi bir Cumhurbaşkanı başımızda olduğu sürece bu ülke yıkılmaz. 60-70 sene sonra masaya vurmaktan çekinmeyen bir lider ilk defa gördüm. Dediğini de yaptı.” diye konuştu. Erdoğan'ın yanlışları hakkında da değerlendirmelerde bulunan vatandaş, “Bir Cumhurbaşkanı olarak gidip de partisi için propaganda yapmamalıdır. Parti başkanı da olsa tarafsız olmalıdır. Benim cahil görüşüm budur.” ifadelerini kullandı.

“Davutoğlu Erdoğan’ın yanında durmalıdır.”

Yeni parti kurulacağı iddialarını kameralarımıza değerlendiren Yavuz, “Babacan bana vız gelir. Pasif, ondan beklemem. Davutoğlu’na gelince… Ben olsam Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanından ayrılmam. Abdullah Gül de gitti, silindi zaten.” diye konuştu.

Her parti de olduğu gibi AK Parti’de de çürüklerin çıkabileceğini dile getirirken, “Bakan da olsa, ‘Sen yoruldun, biraz dinlen’ denmesi gerekir. Erdoğan’ın düşünmesi gerektiği gibi o da nerede yanlış yaptığını düşünmelidir.” dedi.