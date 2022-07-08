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Siyaset Dikkat çeken sözler: Türkiye'ye şükranlarımı sunuyorum
Siyaset

Dikkat çeken sözler: Türkiye'ye şükranlarımı sunuyorum

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki, "Tüm Japonya'nın şok içinde olduğu anlarda, çok sayıda Türk makamı ve vatandaşı, başsağlığı mesajı göndermek suretiyle Japonya ile dayanışma içinde olduğunu göstermiştir. Türk yetkilileri ve vatandaşlarının bu nezaketine içten şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-07-08 19:00:00 -
Dikkat çeken sözler: Türkiye'ye şükranlarımı sunuyorum

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki, eski Japonya Başbakanı Abe Shinzo'nun uğradığı saldırıyla yaptığı açıklamada, "Son derece menfur bir saldırı sebebiyle tüm Japonya'nın şok içinde olduğu anlarda, çok sayıda Türk makamı ve vatandaşı, başsağlığı mesajı göndermek suretiyle Japonya ile dayanışma içinde olduğunu göstermiştir" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'ye şükranlarımı sunuyorum"

Türk yetkilileri ve vatandaşlarının bu nezaketine içten şükranlarını sunan Suzuki, "Eski Japonya Başbakanı Abe Shinzo üstün liderliği ve icra kabiliyeti ile Japonya'ya önderlik etmiş ve Japonya-Türkiye ilişkilerinin daha da güçlendirilmesine büyük katkıda bulunmuştur. Sayın Abe'nin bu iradesi doğrultusunda ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin gelişmesi için daha fazla çaba gösterme kararlılığında olduğumu ifade ederim" dedi.

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