Dikkat çeken sonuç! 'MS hastalığına neden olabilir'

ABD'de yapılan bir araştırmada, Epstein–Barr virüsünün, merkezi sinir sistemi rahatsızlığı olan MS’e (Multiple Skleroz) neden olabileceği ortaya konuldu.

News Medical sitesinin haberine göre, Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulundan uzmanlar, Epstein–Barr virüsü ile merkezi sinir sistemini etkileyen MS hastalığı arasındaki bağlantıyı incelemek için bir çalışma yaptı.

Çalışma kapsamında, ABD ordusunda aktif olarak çalışan 10 milyon genç asker incelendi ve görev süreleri boyunca MS hastalığı teşhisi konulan 955 kişi belirlendi.

Uzmanlar, iki senede bir deneklerden alınan serum örneklerini analiz ederek ve Epstein–Barr virüsü durumunu ve MS başlangıcı arasındaki bağlantıyı araştırdı.

MS riskinin Epstein–Barr virüsü ile enfekte olduktan sonra 32 kat arttığı tespit edilirken, diğer virüs ile enfekte edildiğinde bir değişiklik yaşanmadığı kaydedildi.

Çalışmada, dünyada 2,8 milyon insanın muzdarip olduğu ve kesin bir tedavisi olmayan MS hastalığının Epstein-Barr virüsünden kaynaklanabileceği ortaya konuldu.